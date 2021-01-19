Изображения и характеристики камеры Vivo X60 Pro+

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Показали Vivo X60 Pro+ и что по камерам

Готовится к выходу Vivo X60 Pro+, который примкнет к Vivo X60 и Vivo X60 Pro. Его анонс состоится 21 января, и в числе главных отличий на фоне прочих моделей линейки называют камеру. Накануне релиза в сеть слили изображения новинки и рассказали о характеристиках камеры Vivo X60 Pro+.

Новинка получит характерный для серии Vivo X60 дизайн, где лицевая панель отдана под OLED-дисплей с тонкими отступами и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. По центру верхней части дисплея находится фронталка. Сзади установлена прямоугольная площадка основной камеры, состоящая из четырех датчиков, один из которых перископический.

Сетевые информаторы сообщили, что в качестве главного на тыльной стороне Vivo X60 Pro+ установят сенсор на 50-мегапикселей Samsung ISOCELL GN1 со светосилой f/1.6. Дополнят его широкоугольный модуль на 48-мегапикселей с фирменной системой стабилизации изображения второго поколения, портретник и телеобъектив с 5-кратным зумом. Фишкой новинки, как и всей серии Vivo X60, станет оптика Zeiss.

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Vivo X60 Pro+ должны укомплектовать 120-герцовым дисплеем, процессором Snapdragon 888 и быстрой 55-ваттной зарядкой.

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Источник: toutiao﻿