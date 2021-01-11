Представлен Vivo Y51A с флагманской внешностью

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Vivo Y51A предложил емкий аккумулятор, четыре камеры и Android 11

Компания Vivo продолжает расширять собственный ассортимент недорогих смартфонов и сегодня представила первую свою модель 2021 года — Vivo Y51A. Пожалуй, одна из главных фишек новинки дизайн, который повторяет тот, что предлагают флагманы серии Vivo X50 и Vivo X60. Сходство прослеживается в оформлении основной камеры, тогда как фасад типичен для недорогих устройств — тонкорамочный дисплей с каплей-вырезом под фронталку и приличных размеров подбородком.

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Vivo Y51A оснастили 6,58-дюймовым дисплеем разрешением 2048х1080 пикселей, восьмиядерным чипом Snapdragon 662, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

На передней панели расположился селфи-модуль на 16-мегапикселей со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне система из трех датчиков: 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (f/2.4). В арсенале Vivo Y51A фирменная оболочка FunTouch OS 11 на базе Android 11, слот для карт microSD до 1 ТБ, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть поддержка Bluetooth 5.0, GPS, двухдиапазонного Wi-Fi и 4G VoLTE. Оценили Vivo Y51A в $245.

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Источник: gadgets.ndtv