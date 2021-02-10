Изображения и характеристики Realme GT 2 Pro: для тех, кого современные смартфоны бесят заурядностью дизайна

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Realme GT 2 Pro может стать современным прочтением Nexus 6P

Realme считается относительно молодым брендом, но амбиций ей не занимать. Компания уже заявила о своем желании выпустить настоящий флагман и его выход обещают в начале следующего года. Возможно, речь идет о realme GT 2 Pro, который должен получить одну из лучших флагманских платформ на рынке. Сегодня в сеть слили рендеры новинки и ее ключевые характеристики.

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Визуализировал новинку известный и авторитетный инсайдер @OnLeaks, который редко промахивается в своих прогнозах. Внешне Realme GT Neo 2 Pro довольно сильно отличается от всего того, что ранее выпускала компания. Есть ощущение, что при создании новинки могли вдохновляться внешним видом Google Pixel 6 с его горизонтальный выступающим модулем основной камеры. Кто-то увидит в новинке Nexus 6P, который в свое время Google выпустила совместно с Huawei.

Блок основной камеры расположен горизонтально на всю ширину корпуса. Он вмещает три датчика изображения и светодиодную вспышку. По информации источника, главный сенсор разрешением 50 Мп, ему ассистирует ширик на 50 Мп и обещан телеобъектив 8 Мп. Realme GT 2 Pro получит большой 6,8-дюймовый плоский OLED‑дисплей разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen1, до 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной UFS 3.1.

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Смартфон может предложить селфи-камеру на 32-мегапикселя и руководить его работой должна фирменная оболочка Realme UI 3.0 на базе Android 12. Гаджет уже проходит этап тестирования и его релиз состоится в первом квартале следующего года.

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Источник: 91mobiles