Серия Realme 9: количественный состав и сроки анонса

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Новое семейство должно предложить минимум четыре модели с разным «железом»

В начале осени в сети начали бродить слухи, что до конца 2021 года выйдет серия Realme 9. Но позже глава компании сообщил, что анонс этой линейки перенесли на 2022 год. Директор по маркетингу Realme прямо сказал о том, что им пришлось внести изменения в собственный график премьер из-за нехватки процессоров.

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Несмотря на то, что дефицит чипов продолжает царить на рынке и звучат пессимистичные прогнозы, что в следующем году также будет ощущаться нехватка компонентов, новинки будут выходить. В число дебютантов в начале следующего года попали модели серии Realme 9. По данным издания 91mobiles, в рамках нового семейства выйдет четыре новинки.

Анонс серии состоится в феврале и в нее войдут Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+/Max и Realme 9i. О характеристиках устройств практически нет никакой информации, есть лишь предположение, что Realme 9 Pro+/Max должен предложить 120-герцовый AMOLED‑дисплей и камеру на 108-мегапикселей. Уверены, что до анонса смартфонов мы еще не раз услышим о них и инсайдеры постараются слить максимум информации о них.

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Источник: mysmartprice