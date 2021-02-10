Каким будет 2022 год для Samsung на рынке смартфонов

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Компания планирует отгрузить более 300 млн мобильных устройств и каждый пятый будет флагманом

Постепенно подходит к своему завершению год нынешний и уже скоро компании и аналитики начнут подводить итоги 2021 года. А дальше будет новый сезон и новые новинки. Естественно, что производители уже размышляют над тем, какие продукты будут представлены и планируют объем продукции, которую они собираются выпустить.

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Строит планы на год следующий и компания Samsung, которая должна завершить 2021 год в ранге лидера рынка смартфонов. Естественно, что отдавать этот титул она не собирается и в планах не только удержать его, но и нарастить продажи. Сетевые источники сообщают, что в 2022 году компания планирует поставить на рынок 334 млн мобильных устройств. Из них 285 млн будут произведены собственными силами, а 49 млн произведут сторонние подрядчики по схеме аутсорсинга.

Основная масса придется на бюджетные и среднего уровня смартфоны. В 2022 году южнокорейский гигант планирует поставить на рынок 176 млн бюджетников и 91 млн — среднего класса моделей.

Флагманов же серии Galaxy S планирует произвести 54 млн. Samsung рассчитывает, что активнее всего будут приобретать Galaxy S22, поэтому их будет произведено 14 млн. Чуть хуже должен быть спрос на Galaxy S22 Ultra и их произведут в количестве 11 млн единиц. А вот в успех Galaxy S22+ компания не особо верит, поэтому в планах выпуск 8 млн штук этой модели.

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Все весомее будет доля складных устройств на рынке и в 2022 году Samsung хочет произвести 13 млн Galaxy Z. Главным двигателем продаж станут смартфоны серии Galaxy Z Flip, которых будет произведено 9 млн единиц. Galaxy Z Fold планируют продать около 4 млн штук.

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Источник: gizmochina