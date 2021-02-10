В сеть слили промоматериалы Samsung Galaxy S21 FE

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Созвучны с предыдущими утечками

История с анонсом Samsung Galaxy S21 FE запутанная и даже в чем-то драматичная. Сначала все активно трубили о том, что компания готовит к выходу эту модель и не было недостатка в пророчествах по части ее характеристик. Затем пошли прогнозы, что Samsung отказалась от выпуска Galaxy S21 FE, который пал жертвой пресловутого дефицита.

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Было немало и тех, кто утверждал, что производитель постоянно переносит выпуск этой модели из-за нехватки комплектующих и затянул с ее анонсом так, что уже сам сомневается в своевременности и целесообразности ее появления. Сейчас сошлись на том, что Galaxy S21 FE все же выйдет в январе 2022 года, но только в Европе и в ограниченном количестве.

В подтверждение того, что эта модель дебютирует, вчера в сеть слили промоматериалы, посвященные ей. Galaxy S21 FE будет выполнен в едином дизайн-коде с линейкой Galaxy S21, предложит 120-герцовый AMOLED‑дисплей диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+. Разрешение фронтальной камеры составило 32 Мп и на тыльной стороне предложили систему из трех датчиков, где главный на 64 Мп и ему ассистируют сверхширик и датчик глубины.

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Доступен Galaxy S21 FE в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой: Snapdragon 888 и Exynos 2100. Оперативной памяти будет до 12 Гб и постоянной 256 Гб. Смартфону приписывают дисплейный дактилоскопический датчик, аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт, порт USB Type-C, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и операционную систему Android 11 с оболочкой One UI. На выбор будет четыре цвета: белый, черный, сиреневый и зеленый.

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Источник: coinbrs