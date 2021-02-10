К выходу готовится Xiaomi Band 7 Pro: первые подробности

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Прокачают автономность и функциональность

Главным событием прошлой недели стала презентация Xiaomi, где она представила несколько новых устройств. Среди них оказался фитнес-браслет Xiaomi Band 7, который получил AMOLED-экран диагональю 1,62 дюйма с функцией Always on Display, батарею на 180 мАч, поддержку более 100 спортивных тренировок и версию с NFC.

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Некоторые информаторы считают, что выходом только одного фитнес-браслета компания не ограничится. В ее планах выпустить Xiaomi Band 7 Pro и это может произойти в один день с дебютом Xiaomi 12 Ultra. Напомним, что представить новый флагман должны в июле и предполагаемая дата презентации — 9 июля.

Если говорить о том, чем Xiaomi Band 7 может отличаться от Xiaomi Mi Band 7 Pro, то сетевые информаторы предполагают, что новинка может получить чуть увеличенный дисплей, аккумулятор емкостью 250 мАч и модуль GPS.

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Сама компания никак не выдает своего намерения представить Xiaomi Band 7 Pro. Хотя ранее упоминание об этом фитнес-браслете засветилось в коде приложений для умного замка Mi Door Lock. Правда, впоследствии эта информация была «зачищена». Действительно ли компания готовит к анонсу Xiaomi Band 7 Pro, узнаем позже.

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Источник: notebookcheck