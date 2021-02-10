Детали о Xiaomi Pad 6: двухплатформенный подход, плавный дисплей и ультрабыстрая зарядка

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Пока это ранние слухи, достоверность которых вызывает сомнения

В прошлом году Xiaomi вернулась в сегмент планшетов, представив два устройства. Покидать его в ближайшей перспективе компания не намерена и даже планирует увеличить количество моделей в этом сегменте. Предполагается, что мы увидим четыре планшета, три из которых станут частью серии Xiaomi Pad 6, а один выйдет под брендом Redmi.

Один из источников высказался в пользу того, что новинки получат чипы от MediaTek, но есть вероятность, что процессоры Qualcomm также найдут себе место в новых планшетах линейки Xiaomi Pad 6. Пришло сообщение, что есть вероятность выхода устройств в двух вариантах исполнения аппаратной платформы. Было высказано предположение, что Xiaomi Pad 6 получит чипы Qualcomm и MediaTek. Например, Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000.

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В числе возможных улучшений в Pad 6 называют увеличение мощности зарядки до 120 Вт против 67 Вт у предшественников, а также установку дисплея с частотой обновления 144 Гц. Почти наверняка все новинки получат новую версию MIUI for Pad и усовершенствованные динамики. С учетом мощного «железа» и энергоемкого экрана, важно, чтобы тут предложили емкий аккумулятор. В качестве возможно времени дебюта Xiaomi Pad 6 называют август.

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Источник: mydrivers