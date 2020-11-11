Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro на Snapdragon 875 к выходу готовы. Фото флагманов и анонс до конца года?

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Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro могут показать в декабре

Если в течение нынешнего года целый ряд новинок выходили с опозданием из-за пандемии коронавируса и карантинных мер, то теперь индустрия уже приноровилась работать в новых условиях. Более того, производители включили «турборежим» и готовятся выкатить свои новые флагманы раньше времени. Причина проста — желание урвать как можно больше при дерибане доли Huawei.

В сети уже появилась информация, что в первой половине января следующего года выйдет серия Samsung Galaxy S21, которая к тому же будет пионером на рынке с чипом Snapdragon 875. Но все может измениться в последний момент и есть слухи, что Xiaomi может обойти конкурентов и первой вывести на рынок семейство Xiaomi Mi 11 с новым топовым чипом Qualcomm.

Сегодня известный китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию, на котором изображены два смартфона. Фишка в том, что непонятно что это за модели и кем произведены. Сам источник предпочел лишь заявить «увидимся в конце года».

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Ряд средств массовой информации склонны трактовать снимок как намек на то, что это Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro, а их анонс состоится до конца нынешнего года. Если эти догадки верны, то базовый флагман получит плоский OLED-дисплей, а «прошка» изогнутый по кромкам экран и оба получат врезанную в матрицу фронталку по центру верхней части.

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Источник: mydrivers