Презентация Samsung Galaxy S21 произойдет еще раньше, чем мы думали

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Известный инсайдер выложил точную дату презентации Samsung Galaxy S21.

Сегодня мы получили новые сообщения о том, что новая линейка Galaxy S21 будет представлена раньше, чем ожидалось раньше. Новая порция инсайдерской информации пришла из супер-надежного источника и, помимо дат выхода устройств, мы узнали и информацию о расцветках S21.

Источником утечки является Джон Проссер, очень известный человек в инсайдерской тусовке. В своем Твиттере он подтвердил имена следующих флагманов Samsung Galaxy S, раскрыл их анонс, даты предзаказа и старта офлайн-продаж, а также цвета, в которых смартфоны будут продаваться.

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По утверждению Проссера, мероприятие Galaxy Unpacked 2021 состоится 14 января следующего года. Возможность предварительного заказа стартует в тот же день. Примерно через две недели, 29 января, если быть точным, все смартфоны линейки Galaxy S21 поступят в продажу. Следующая итерация Galaxy S привычно покажет три смартфона: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Информатор также сообщил, что Samsung подготовил следующие расцветки устройств: черный, белый, серый, серебристый, фиолетовый и розовый. На данный момент неизвестно, подготовит ли Samsung обычные для флагманов синий и красный цвета.

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Естественно, нет никакой уверенности в том, что все три смартфона выйдут во всех вышеперечисленных цветах. Возможно, для каждого устройства будет свой набор расцветок.

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Источник: Android Central



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