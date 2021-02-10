Качественное изображение OnePlus Watch

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На 23 марта назначена премьера флагманского семейства OnePlus 9, которое станет главным героем предстоящей презентации. Но это не единственные новинки, которые покажут на следующей неделе. Компания готовится показать свое видение смарт-часов и представит OnePlus Watch.

Незадолго до релиза в сеть выложили изображение OnePlus Watch. Общая идея и направление дизайна отчасти повторяет Samsung Galaxy Active. Это будет гаджет с круглым циферблатом размером 46 мм, где сам экран прикрыт закаленным стеклом с чуть скошенными краями. На правой грани имеются две механические клавиши. Исполнение корпуса не премиальное, но и не бюджетное. В любом случае дизайн дело субъективное и каждый сам решает нравятся ему смарт-часы или нет.

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По предварительной информации, OnePlus Watch оснастят 1,28-дюймовым AMOLED-экраном, 4 Гб постоянный памяти, технологией быстрой зарядки Warp Charge и защитой от пыли и влаги IP68. Смарт-часы смогут измерять пульс и фазы сна, сообщат о пройденных шагах и расстоянии, дадут «пинок», что пришло время для физической активности, а также измерят уровень кислорода в крови. И конечно же, умные часы оповестят о принятых сообщениях и звонках. Разочарованием может стать отказ от Wear OS в пользу RTOS.

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Источник: twitter