OnePlus 9 получит ColorOS, но есть важная оговорка

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Семейство OnePlus 9 может продаваться в Китае с предустановленной оболочкой ColorOS

Еще с момента основания OnePlus ходили активные разговоры, что новый бренд это «кровинушка» Oppo. Правда сами компании делали вид, что они существуют и развиваются параллельно, а их связь прослеживается только в том, что они «дети» одной крупнейшей корпорации BBK. Но сложно было не заметить, что ряд смартфонов обеих компаний словно результат клонирования одних и тех же моделей с небольшими отступлениями.

А не так давно стало известно, что разработчики Oppo и OnePlus стали одной командой. Такой процесс сближения понравился далеко не всем пользователям, но им придется смириться с таким положением дел. По слухам, одним из признаков слияния должен был стать тот факт, что OnePlus должна отказаться от фирменного интерфейса OxygenOS в пользу Color OS. Считалось, что эта судьба минует флагманы серии OnePlus 9 и переход на программную платформу материнской компании перспектива отдаленная.

Но, у OnePlus свои планы и на днях в сети появилось фото, на котором якобы изображен OnePlus 9. Самое главное — на нем предустановлена оболочка Color OS 11.2. Но тут стоит успокоить фанатов компании на глобальном рынке. Миграция на интерфейс от Oppo планируется только на территории Китая, где HydrogenOS заменят на Color OS. Тогда как за пределами Поднебесной смартфоны OnePlus будут предлагаться с OxygenOS.

Но как долго продлится такое разделение? Не захочет ли компания перевести все смартфоны на единую программную платформу? В любом случае уже ясно, что черты Color OS будут активнее проникать в OxygenOS, которая будет терять свою индивидуальность.

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Источник: gizmochina