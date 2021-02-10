Качественные рендеры бюджетной Motorola E7 Power

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Бюджетная Motorola E7 Power показана со всех сторон

Сегодня стали доступны качественные рендеры будущего бюджетного смартфона от Motorola. Это пока только утечка, официального подтверждения нет, но стиль и качество иллюстраций наталкивает на мысль, что этим изображениям можно верить.

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Перед нами бюджетный моноблок в пластиковом корпусе двух цветов. Внизу есть «подбородок», а сверху есть каплевидный вырез для камеры. Так как нет данных про размер дисплея, сложно понять насколько большим будет смартфон.

Из технических характеристик, инсайдеры говорят, что телефон будет работать на чипе Helio P22 от MediaTek. Варианты памяти будут скромными - 2/3 Гб оперативной и 32/62 Гб внутренней. Исправить это положение частично сможет слот для microSD карточки.

Камеры нам обещают две основных – 13Мп + 2Мп(макро) и одну фронтальную на 5Мп . Помимо камер, на задней панели будет расположен датчик сканера отпечатков пальцев.

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Как видно из характеристик - приставка «Power» в названии явно не про «железо». В этом случае речь идёт об автономности, ведь смартфону приписывают аккумулятор на 5000 мАч.

Интересно узнать цену такого «долгоиграющего» бюджетника. Анонс смартфона инсайдеры обещают уже скоро.

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Источник: gizmochina.com﻿