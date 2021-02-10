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Качественные рендеры бюджетной Motorola E7 Power

11.02.2021 683 0

Бюджетная Motorola E7 Power показана со всех сторон

Сегодня стали доступны качественные рендеры будущего бюджетного смартфона от Motorola. Это пока только утечка, официального подтверждения нет, но стиль и качество иллюстраций наталкивает на мысль, что этим изображениям можно верить.

 

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Перед нами бюджетный моноблок в пластиковом корпусе двух цветов. Внизу есть «подбородок», а сверху есть каплевидный вырез для камеры. Так как нет данных про размер дисплея, сложно понять насколько большим будет смартфон.

 

Качественные рендеры бюджетной Motorola E7 Power – фото 1

 

Из технических характеристик, инсайдеры говорят, что телефон будет работать на чипе Helio P22 от MediaTek. Варианты памяти будут скромными - 2/3 Гб оперативной и 32/62 Гб внутренней. Исправить это положение частично сможет слот для microSD карточки.

 

Камеры нам обещают две основных – 13Мп + 2Мп(макро) и одну фронтальную на 5Мп . Помимо камер, на задней панели будет расположен датчик сканера отпечатков пальцев.

 

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Как видно из характеристик - приставка «Power» в названии явно не про «железо». В этом случае речь идёт об автономности, ведь смартфону приписывают аккумулятор на 5000 мАч.

Интересно узнать цену такого «долгоиграющего» бюджетника. Анонс смартфона инсайдеры обещают уже скоро.

 

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Источник: gizmochina.com﻿

Motorola E7 Power Motorola
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 11.02.2021

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Качественные рендеры бюджетной Motorola E7 Power