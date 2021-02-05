Motorola Ibiza засекли в GeekBench. Что показал новый бюджетник?

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Motorola Ibiza показался в GeekBench﻿

Сегодня на синтетических тестах засекли будущий бюджетник от Motorola – Motorola Ibiza.

В GeekBench 4 Ibiza набрал 2466 баллов в одноядерном тесте и 6223 балла в многоядерном. По таблице это сопоставимо с Samsung Galaxy Note 8 – вот такой у нас прирост в мощности за 3 года, теперь это уровень бюджетного аппарата.

В списке указанно что тестовый аппарат был с 6 Гб оперативной памяти, что очень солидно.

Более подробной и точной спецификации пока нет. Модели приписывают вполне логичный выход сразу на Android 11, мощный аккумулятор и дисплей HD+.

Немного напомним, что из себя представляет эта платформа. Примерно месяц назад Qualcomm анонсировала новый бюджетный чип Snapdragon 480. Примечателен он тем, что несмотря на статус бюджетного, он может поддерживать сети 5G, дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4+ и до трёх модулей камеры.

В состав Snapdragon 480 вошли восемь вычислительных ядер Kryo 460 с на 2,0 ГГц, за графику отвечает Adreno 619, процессор обработки изображений Spectra 345 и сигнальный процессор Hexagon 686.

Ждём подробную информацию о новом бюджетнике.

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Источник : gizchina.com﻿