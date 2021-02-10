Качественные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Пластик ради удешевления?

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OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro показали со всех сторон

В конце марта OnePlus устроит масштабную презентацию своих новинок. Должны показать смарт-часы OnePlus Watch, упрощенную версию флагмана с именем OnePlus 9 и непосредственно главный продукт компании — OnePlus 9 Pro. Вот он и будет считаться флагманским в модельном ряду компании. Еще могут представить OnePlus 9R, но не исключено, что его выход отложат на более поздний срок.

Нет сомнений, что главным лейтмотивом презентации станет «смотрите, какие отличные камеры у смартфонов» и не последнюю роль тут должен сыграть фотобренд Hasselblad. И свои «руки» специалисты этой компании приложат не только к OnePlus 9 Pro, но и к OnePlus 9. В пользу этого говорят качественные рендеры смартфонов, опубликованные изданием Winfuture.

OnePlus 9

Из этого материала становится понятным, что OnePlus 9 получит плоскую OLED-матрицу и тройную тыльную камеру, тогда как у OnePlus 9 Pro дисплей будет диагональю 6,7 дюйма с изогнутыми боковыми кромками и основная камера четверной. В обоих смартфонах сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей, фронталка будет одиночной в верхнем левом углу и рычажок переключения режимов на месте. Обещают и отличия по цветам. Младшую версию окрасили в черный, лиловый и синий цвета, а «прошка» получила черную, зеленую и серебристую расцветки.

Особо акцентирует внимание источник на том, что будут отличия и по материалам корпуса. Все указывает на то, что OnePlus 9 получит пластиковую рамку, а такой шаг мог быть продиктован желанием снизить ценник на смартфон. В пользу пластика говорит отсутствие антенных вставок на раме базовой версии, тогда как у «прошки» они имеются.

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Также источник напоминает, что оба смартфона серии OnePlus 9 оснастили чипом Snapdragon 888 и датчиками Sony IMX766 и Sony IMX789 с линзами FreeForm и разрешением 50 Мп и 48 Мп соответственно.

OnePlus 9 Pro

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Источник: winfuture