В OnePlus Nord 2 могут отказаться от чипа Qualcomm

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OnePlus Nord 2 может стать первенцем компании с процессором от MediaTek

В прошлом году OnePlus решила, что ее смартфоны должны быть дешевле и решила ворваться в сегмент среднего класса устройств. Первенцем стал OnePlus Nord и в целом получился добротный «середняк», но с целым рядом нюансов. Тогда компания заявила, что смартфоны в рамках серии Nord будут выходить на регулярной основе. Сейчас готовится к выходу преемник OnePlus Nord.

Логично предположить, что новинка будет именоваться OnePlus Nord 2 и в ней компания может отойти от практики ставить чипы Qualcomm в своих устройствах. Пришло сообщение, что в качестве аппаратной платформы установят Dimensity 1200, который сейчас носит титул флагманского в модельном ряду MediaTek. Установка этого процессора означает, что смартфон предложит поддержку сетей пятого поколения.

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Увы, кроме модели чипа, никаких подробностей о OnePlus Nord 2 не приводится. Но с большой долей вероятности можно говорить о том, что инсайдеры постараются рассекретить новинку еще до ее анонса. Так случается постоянно и мы почти все знаем о флагманской серии OnePlus 9, которой только предстоит дебютировать в середине марта. А точную дату премьеры компания обещает назвать 8 марта.

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Источник: androidcentral