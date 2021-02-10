Как добавить переходы в видео TikTok

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Благодаря своим уникальным нарезкам и крутым эффектам TikTok изменил правила редактирования видео. В настоящее время популярные ролики – те, которые удерживают внимание аудитории. Ну а с короткими видео в TikTok, длящимися не более 60 секунд, создатели внедряют инновации в переходе от сцены к сцене.

Где не обойтись без переходов и как их сделать

Возможно, вы:

снимаете видео о моде, в котором много раз меняете наряды;

делаете обзор на разные продукты, которые вам нравятся;

делитесь секретами эффектного мейкапа с картинкой до и после.

Крутой переход поможет вам продемонстрировать все это максимально показательно. Сейчас TikTok предлагает несколько встроенных переходов в своем приложении, но пользователи проявили творческий подход к созданию собственных переходов с помощью забавных движений, таких как перевороты, щелчки, волны, вихри и многое другое.

Если вы хотите использовать их при создании своего контента, помогут сторонние приложения для ТикТок, которые буквально сделают всю сложную работу за вас. Редактор видео для ТикТока https://vjump.com/ru – простой в использовании сервис, который позволит получать профессионально смонтированные ролики. Все, что вам нужно сделать – найти интересную историю, снять свой футаж и отдать их в руки мастеров. Результат вас впечатлит, не говоря уже о массе сэкономленных сил и времени.

Идеи для переходов TikTok

Хотя вы всегда можете редактировать видео в TikTok, может быть сложно записать несколько переходов с ограничением всего в 60 секунд. Как мы уже говорили, приложения для редактирования значительно упростят работу, а затем загрузят видео на TikTok.

Огромный плюс в том, что видеоредактор для ТикТока предлагает колоссальный выбор уже готовых сюжетов. Среди самых эффектных сценариев переходов:

по щелчку пальцев;

по мановению руки;

прыжком;

с макияжем, прической и сменой наряда;

снэп-переходы;

кинематографические;

с поворотом головы;

с дымовой завесой;

свайп-переходы;

зеркальные;

«световой меч»;

«клон».

Советы по созданию успешного перехода в TikTok

Прежде всего, оборудование, которое у вас есть, имеет огромное значение при выполнении перехода на TikTok. Штативы идеально подходят для того, чтобы вы могли записывать видео без помощи рук и следить за тем, чтобы ваш телефон оставался на месте, а переход выглядел естественным.

Установка таймера для видео также очень помогает, поскольку вам не нужно нажимать кнопку «Стоп», когда вы закончите запись. Еще одно важное замечание для переходов TikTok – держать руки на месте в течени.