Как iPhone 13. Назвали еще одну сходную черту iPhone SE 2022
Стало известно, сколько оперативной памяти получил iPhone SE 2022
iPhone никогда не предлагали большой объем оперативной памяти. По этому показателю «яблочные» смартфоны проигрывают Android-устройствам и пасут задних. Но все же в последнее время Apple пошла по пути прироста оперативной памяти и это необходимо не столько для улучшения работы режима многозадачности, сколько для расширения функциональности iPhone.
Пару дней назад состоялась премьера iPhone SE 2022 и, как всегда, компания избежала упоминания о том, сколько оперативке досталось смартфону. Уже не в первый раз недостающую информацию удалось раздобыть в среде разработки Xcode 12.1. Там Apple оставляет подтверждения о реальных объемах оперативной памяти.
Появилось подтверждение, что по этому параметру в iPhone SE 2022 есть небольшой апгрейд по сравнению с предшественником. Смартфон получил 4 Гб оперативки и столько же предлагает iPhone 12 и iPhone 13.
Напомним, что в iPhone SE 2022 одной из главных фишек стало появление модуля 5G, что сделала смартфон с архаичным дизайном современным. Он получил чипсет Apple A15 Bionic, Retina HD-дисплей диагональю 4,7 дюйма, фронтальный модуль на 7 Мп и основную камеру на 12-мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, до 256 Гб постоянной памяти и iOS 15.4.
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Источник: macrumors
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