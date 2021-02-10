Как iPhone 13. Назвали еще одну сходную черту iPhone SE 2022

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Стало известно, сколько оперативной памяти получил iPhone SE 2022

iPhone никогда не предлагали большой объем оперативной памяти. По этому показателю «яблочные» смартфоны проигрывают Android-устройствам и пасут задних. Но все же в последнее время Apple пошла по пути прироста оперативной памяти и это необходимо не столько для улучшения работы режима многозадачности, сколько для расширения функциональности iPhone.

Пару дней назад состоялась премьера iPhone SE 2022 и, как всегда, компания избежала упоминания о том, сколько оперативке досталось смартфону. Уже не в первый раз недостающую информацию удалось раздобыть в среде разработки Xcode 12.1. Там Apple оставляет подтверждения о реальных объемах оперативной памяти.

Появилось подтверждение, что по этому параметру в iPhone SE 2022 есть небольшой апгрейд по сравнению с предшественником. Смартфон получил 4 Гб оперативки и столько же предлагает iPhone 12 и iPhone 13.

Напомним, что в iPhone SE 2022 одной из главных фишек стало появление модуля 5G, что сделала смартфон с архаичным дизайном современным. Он получил чипсет Apple A15 Bionic, Retina HD-дисплей диагональю 4,7 дюйма, фронтальный модуль на 7 Мп и основную камеру на 12-мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, до 256 Гб постоянной памяти и iOS 15.4.

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Источник: macrumors