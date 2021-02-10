Представлен iPhone SE 2022: старый дизайн и новое железо

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iPhone SE — это компактный и недорогой смартфон от Apple для тех, кто хочет устройство этой компании за минимальный бюджет. И сегодня этот аппарат получил обновление, третье по счету. Здесь добавили поддержку сетей пятого поколения, а также мощный чип Apple A15 Bionic, который нашел свое применение в серии iPhone 13.

iPhone SE 2022 избавили от каких-либо внешний изменений и продолжают эксплуатировать дизайн iPhone 7. Ни большого дисплея, ни тонких рамок по его периметру смартфон не получил. Он по-прежнему предлагается в черном, белом и красном цветах, но дисплей надежно прикрыт стеклом Ceramic Shield, как в iPhone 13.

В iPhone SE 2022 компания предложила дисплей диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334х750 точек и яркостью 625 нит. Фишку с повышенной герцовкой тут не реализовали, для устройства такого уровня это роскошь. Как уже упоминалось, внутри установили чип Apple A15 Bionic и 64/128/256 Гб постоянной. Смартфон имеет только одну камеру на 12 Мп со светосилой f/1.8 на задней панели, но благодаря новому процессору он получает некоторые программные улучшения фотографии. А еще предложили Deep Fusion и HDR 4, которые обеспечивают лучшую обработку высококонтрастных сцен и шумоподавление, и обе эти фишки известны по iPhone 13.

Apple также заявляет, что чипсет A15 помогает продлить время автономной работ. iPhone SE 2022 предлагает фронталку на 7 Мп, Touch ID для разблокировки, поддержку беспроводной зарядки и защиту IP67. Как всегда, объем оперативной памяти компания не объявила, но по слухам ее тут 4 Гб. Вновь избегает Apple и озвучивать емкость аккумулятора, придется ждать точную информацию по результатам разборки смартфона. Руководит работой iPhone SE 2022 операционная система iOS 15.4.

Прием предзаказов на смартфон стартует 11 марта, а продажи начнутся 18 марта. Цена за версию с 64 Гб составляет $429.

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Источник: theverge