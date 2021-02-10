Как найти потерянный телефон Xiaomi (Сяоми)

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Потеряли телефон Xiaomi? Не переживайте – его еще можно найти!

Смартфон сегодня – это продолжение всей жизни практически каждого человека на Земле. С помощью этого маленького устройства можно не только банально вести с кем-то задушевные беседы, а также построить карьеру, саморазвиваться или же наоборот бездельничать в свое удовольствие. А для многих смартфон – настоящая необходимость, без которой и на улицу-то страшно выйти.

И когда это устройство теряется или же крадется, в жизни обычного человека может произойти настоящий коллапс. Специально для таких неприятных случаев Google разработали свою систему поиска и блокировки смартфонов на базе Android, и многие производители Андроид-устройств также решили дополнительно обезопасить покупателей своими вариациями защиты от краж и потерь. В этот список, естественно, входит знакомая всем компания Xiaomi.

Так как можно найти потерянный смартфон Xiaomi? Давайте разбираться.

Подготовка к поиску потерянного устройства Xiaomi

Перед настройкой защиты от потерь удостоверьтесь, что создали Mi-Аккаунт – ваша учетная запись в экосистеме Xiaomi. По сути, аналог Apple ID. Создать его очень просто – в настройках смартфона находите пункт Mi-аккаунт, открываете его, а дальше просто следуете инструкции на экране.

Также имейте в виду, что описанные ниже способы поиска смартфона не работают без привязки данного аккаунта к другому программному продукту Xiaomi – Mi Cloud (очередная аналогия с iCloud от Apple). Сделать это так же просто: заходите в настройки своего Mi-Аккаунта, находите пункт Mi Cloud и активируете функцию Find Device.

Напоследок уточним, что поиск работает ТОЛЬКО при условии подключенного к любой Сети смартфона – подойдет и мобильный интернет, и Wi-Fi.

Поиск смартфона встроенными сервисами от Xiaomi

Теперь рассмотрим доступные для пользователей смартфонов Xiaomi способы поиска потерянного или украденного устройства.

Поиск через Mi Cloud

После синхронизации Mi-Аккаунта с Mi Cloud вы сможете проверять местоположение вашего смартфона в любой удобный для вас момент. Для этого необходимо перейти на специально созданный сайт Xiaomi и авторизоваться на нем с помощью своего логина и пароля Mi-Аккаунта. После этого для вас откроется несколько доступных вариантов дистанционного управления вашим смартфоном.

Чтобы начать поиск устройства, нажимаем на кнопку Find Device – на странице браузера появится карта, а также список доступных устройств, в числе которых будет ваш смартфон Xiaomi. Нажимаем на название смартфона, и на вашем экране появится точное местоположение устройства.

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Действия со смартфоном после его обнаружения

После выбора смартфона на карте сервис от Xiaomi предложит четыре варианта действий с вашим устройством. Первый пункт носит название Located. Здесь все просто – данный пункт просто обозначает, что смартфон найден.

Вторым пунктом идет Noise. При нажатии данной кнопки ваш смартфон начинает издавать громкий звук – очень удобно, если устройство потерялось в вашем доме или в вашей квартире, и вы не можете никак ее найти.

Далее мы видим строчку Lost Mode – очень удобная и полезная штука. После активации данного режима ваш смартфон начнет входить в состоянии блокировки, из которой его можно будет вывести только при введении логина и пароль от вашего Mi-Аккаунта. Также этот режим обладает очень крутой фичей – при замене сим-карты вы будете уведомлены, так что пропустить любые неправомерные действия вряд ли получится.

Последней формой защиты смартфона является возможность стереть все данные с устройства (функция Wipe Device). После нажатия на данную кнопку вы удалить все личные данные не только с внутренней памяти устройства, но и с SD-карты. Данная опция пригодится в случае, если смартфон уже точно не найти, а делиться личными данным крайне не хочется.

Поиск смартфона с помощью технологий от Google

Как мы уже отметили, фундамент для разработки собственных технологий поиска смартфонов Xiaomi заложили именно Google. «Корпорация добра» уже давно подготовила свою итерацию поисковых механизмов, и с каждым годом она становится только лучше.

Для использования программы поиска смартфона от Google необходимо перейти на специально созданный сайт. После открытия вам нужно войти в свой Google-аккаунт – на экране снова покажется карта, а в левой части страницы будет присутствовать список доступных устройств. В нем должен находиться ваш смартфон.

По аналогии с Xiaomi, Google предоставляет возможность выполнить несколько действий с вашим устройством.

Первая функция – прозвон телефона. После нажатия на данную кнопку смартфон начнет проигрывать ваш рингтон – его необходимо будет выключить вручную.

Вторая опция – блокировка устройства. Заходим в данный раздел, и сервис от Google предлагает придумать новый пароль для заблокированного устройства. То есть здесь мы видим небольшой плюс в сторону Google – смартфон можно будет разблокирован только при помощи только что придуманного пароля, а не уже существовавшего до потери устройства.

И последняя функция – очистить устройство. Здесь все аналогично процедуре, разработанной Xiaomi: со смартфона просто удаляется вся информация для того, чтобы важные для вас данные не утекли к третьим лицам.

К сожалению, провести все указанные выше манипуляции без доступа в Интернет и без включенного смартфона не получится. Поэтому если смартфон не обнаруживается при помощи представленных выше средств, у вас остается только один способ поиска – обращение в правоохранительные органы.

Вот такими нехитрыми манипуляциями можно попробовать обнаружить потерянный смартфон своими силами.