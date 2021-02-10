Где хранятся записи диктофона на Xiaomi

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Разбираемся в работе диктофона на смартфонах Xiaomi

Как мы уже с вами знаем, прошивка MIUI от Xiaomi включает в себя немало «родных» приложений, среди которых выделяется приложение «Диктофон». С помощью него можно не только записывать голосовые заметки и необходимый вам аудиоконтент, но и различные разговоры. Посмотрим же, как настроить работу диктофона на смартфонах Xiaomi.

Обычно в сознании людей функции диктофона ограничиваются записью речи, и не важно в каком контексте: записи мыслей, которые не хочется забыть, интервью или даже запечатление музыки в лайв-формате. Скорее всего, такое восприятие идет из уже старых фильмов, где диктофон выступал как отдельный гаджет с необходимостью докупать к нему расходники для записи – маленькие кассеты.

Теперь, несмотря на факт того, что диктофоны до сих пор можно приобрести, они не требуют использования кассет, да и качество записи выросло в разы, по большей части, смысл в них пропал. На их место пришли смартфоны – те же iPhone от Apple некоторые люди умудряются использовать для записи подкастов.

Очевидно, что Андроид тоже не уступает своему «яблочному» конкуренту – на площадке Google Play Маркет можно найти сотни различных приложений для записи звука, а многие производители и вовсе комплектуют свои прошивки уже встроенным приложением диктофона. Этим и могут похвастаться Xiaomi, причем Диктофон в MIUI выгодно отличается от многих решений на рынке – понятный и современный дизайн, отсутствие лишних фишек ради самой фишки и хорошее качество записываемого звука.

Настройка диктофона

Для того, чтобы начать пользоваться диктофоном в MIUI, необходимо дать ему все запрашиваемые системой разрешения – микрофон, память, телефон. Если же вдруг вы случайно отклонили один или несколько всплывающих окон, в которых система запрашивала разрешение на запись, это можно сделать в настройках смартфона.

Нажимаем на иконку «Настройки», спускаемся вниз по списку и находим пункт «Все приложения». Заходим в него и ищем уже приложение «Диктофон». Нажав на «Диктофон», попадаем в его глубокие настройки. В списке всех настроек находим раздел «Разрешения приложений», нажимаем на него и попадаем на список всех возможных разрешений, которые можно предоставить данному приложению. Для корректной работы Диктофона включаем все разрешения и переходим обратно в само приложение.

Теперь разберем интерфейс Диктофона – как уже было сказано, он весьма прост и понятен. На главном окне приложения изображено четыре «кнопки» - три внизу и одна в правом верхнем углу. Иконка в левом нижнем углу – Метка – позволяет делать закладки во время записи. Основная иконка посередине – начало записи. Иконка в правом нижнем углу открывает список всех сохраненных записей.

В правом верхнем углу находятся настройки записи. Самые главные пункты здесь – формат записи (MP3, WAV и AAC) и качество записи (доступен только для формата MP3). Также в настройках можно «подкрутить» режим записи: для выбора доступны – стандартный режим, режим интервью и режим записи музыки.

Все прослушанные записи можно найти в папке sound_recorder. Найти ее можно, зайдя в Проводник и отыскав папку MIUI, в которой как раз и будет располагаться искомая нами папка.

Кроме записи «окружающих» звуков, Диктофон в MIUI также настроен на запись и «внутренних» разговоров – прошивка от Xiaomi до сих пор позволяет записывать телефонные разговоры, пускай далеко не на всех своих устройствах.

Как записывать разговоры на MIUI?

Несмотря на возросшую популярность вопроса конфиденциальности, многие производители смартфонов все еще добавляют возможность записи телефонных разговоров. Да, публичное прослушивание разговора без согласия второй стороны может стать причиной для уголовного дела, но стоит понимать, что большинстве случаев любители записывать почти каждый разговор делают это для того, чтобы не забыть важные для себя события.

Так, например, если вам захочется записать ваш разговор со службой поддержки, скажем, Интернет-провайдера, чтобы потом проверить на сайте компании, вся ли информация, которую они вам предоставили, верна, то Xiaomi дают такую возможность. Да, в последнее время эта функциональность появляется в смартфонах данной компании все реже из-за давления со стороны Google, однако если вы до сих пор пользуетесь «родным» китайским ПО (пускай и адаптированным для наших стран), то запись звонков все еще можно обнаружить даже на свежих устройствах.

По умолчанию данная функциональность отключена. Для того, чтобы ее включить, вам необходимо зайти в общие Настройки смартфона, перейти в раздел «Все приложения». После нажимаем на «Системные приложения» и ищем раздел «Вызовы».

Внутри нас ждет настройки Записи звонков – нажимаем на них. Войдя в данный раздел, подмечаем выключенный пункт «Записывать вызовы автоматически» и включаем его. Все, теперь все ваши звонки будут записаны, а после записи разговоров можно будет обнаружить в той самой папке sound_recorder. Не забывайте – хранение записей разговоров, совершенных без знания об второй стороны, может караться законом.





Также имеем в виду, что на просторах магазина Google Play Маркет можно найти сотни, если не тысячи приложений, главной функцией которых будет являться запись телефонных разговоров. Вам достаточно просто вбить в поиске «Запись звонков» и поискать наиболее подходящее вам приложение. Самое популярное на данный момент – Cube ACR, платная версия которого дает возможность записывать в большем количестве аудиоформатов, менять место сохранения записей и многое другое.

Вот мы с вами еще раз убедились, что список функций MIUI удивляет своим диапазоном. Но не забывайте, что опция записи разговоров медленно, но верно исчезает из прошивки от Xiaomi по заказу Google. Поэтому если у вас еще есть возможность пользоваться описанной выше функциональностью, то вы можете считать себя одним из немногих счастливчиков и еще какое-то время порадоваться за возможности своего устройства.