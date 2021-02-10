Как обстоят дела с автономностью Samsung Galaxy A52: тест на время работы
Протестировали продолжительность работы Samsung Galaxy A52 и остались довольны
Samsung Galaxy A52 получился интересным. В новинке попытались сохранить удачное соотношение цена/качество, которое может дать покупателям смартфон из среднего сегмента. Сможет ли он повторить успех Galaxy A51/Galaxy A50, которые два года подряд попадали в топ-10 самых продаваемых смартфонов, вопрос открытый. Давайте взглянем на автономность Galaxy A52 и сравним ее с Galaxy A51, чтобы понять, является ли она преимуществом этого смартфона.
Начнем с цифр. Здесь установили аккумулятор емкостью 4500 мАч и в комплекте идет зарядный адаптер мощностью 15 Вт. Вполне предсказуемо для этого сегмента, что поддержки беспроводной зарядки нет. В Galaxy A52 не стали экономить на аккумуляторе и сделали шаг вперед по сравнению с предшественником. В итоге время работы устройства стало еще лучше и это на фоне того, что автономность предшественников и так не вызывала серьезных вопросов.
В повседневной жизни Galaxy A52 без напряга проживет один день и обычному пользователю вряд ли придется заряжать его чаще, чем раз в день. Но на два дня работы рассчитывать не стоит. Разве что придется посадить аппарат на «диету» и отказать себе во всех благах, которые дает мобильный смартфон и приложения на нем.
В нашем фирменном тесте Galaxy A52 продержался 9 часов, а это отличный показатель для смартфона этого сегмента с оглядкой на его характеристики. Отметим, что тест автономности проводился при настройке экрана на 90 Гц, никаких поблажек тут не было.
Свою лепту в то, что смартфон работает долго внесла хорошая оптимизация программного обеспечения One UI 3.1, установка энергоэффективного 8-нанометрового процессора Snapdragon 720G и, конечно же, качественный AMOLED-дисплей, который требует гораздо меньше ресурсов, чем IPS-матрица.
Все говорит о том, что за автономность Galaxy A52 можно не переживать, расходует заряд он экономно и это один из лучших в своем классе аппаратов по части продолжительности работы.
Недостаток в том, что Galaxy A52 поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, но в комплект входит зарядка меньшей мощности. Поэтому, если есть желание выжать максимум из смартфона в плане скорости зарядки, придется докупать адаптер на 25 Вт.
|
Cмартфон
|
Samsung Galaxy A52
|
Samsung Galaxy A51
|
Аккумулятор
|
4 500 мАч
|
4 000 мАч
|
Этапы теста
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
92%
|
90%
|
AnTuTu & 3DMark
|
88%
|
85%
|
PUBG (1 час)
|
76%
|
81%
|
Основная камера (30 мин)
|
67%
|
61%
|
Просмотр YouTube (1 час)
|
61%
|
54%
|
Диктофон (15 минут)
|
59%
|
52%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
52%
|
47%
|
PUBG (до разрядки)
|
до 0
|
до 0
|
Общее время работы
|
9 часов и 1 минута
|
7 часов и 55 минут
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