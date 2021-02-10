Как один студент заставил Илона Маска опасаться за свою жизнь

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Фанат создал бот и следит за авиаперелетами бизнесмена

Илон Маск отличный массовик-затейник и шоумен, который способен превратить свои инициативы в шоу. У него вошло в привычку эпатировать и щекотать нервы восприимчивой аудитории своими выпадами и заявлениями. Но тут случилось то, чего не ожидал сам Маск. Нашелся тот, кто решил бросить ему вызов по части эксцентричности.

19-летний студент колледжа Джек Суини создал в июне прошлого года в Twitter страничку с ником @ElonJet с целью отслеживания перелетов Илона Макса по всему миру. В этом ему помогают общедоступные данные Федерального управления гражданской авиации США. Он регулярно публикует посты, где выкладывает информацию о местонахождении частного самолета бизнесмена.

Такая активность студента пришлась не по нраву Илону Маску и он обратился к нему с просьбой закрыть свой аккаунт, объясняя тем, что его деятельность несет угрозу безопасности бизнесмену. Перспектива быть «застреленным психом» отнюдь не вызывает восторга у изобретателя.

А чтобы студент был посговорчивее он даже попытался заплатить ему за это. Узнав, что на своем аккаунте в Twitter Джек Суини зарабатывает всего $20, Илон Маск предложил ему сумму в $5000. На что предприимчивый студент заявил, что этой суммы недостаточно, чтобы окупить тот труд, который он вкладывает в развитие аккаунта. Возможно, получение Tesla Model 3 в дар стало бы равноценной заменой. Он предложил Илону Маску увеличить выкуп до $50000 и этой суммы оказалось бы достаточно, чтобы студент мог приобрести себе автомобиль и, возможно, он остановил бы свой выбор на Tesla Model 3. А еще он был бы не против пройти стажировку в компании Маска.

Стороны так и не договорились о сумме отступных. Страничка @ElonJet по-прежнему активна и публикует информацию об авиаперелетах Илона Маска. Сам Маск предпочел не читать последнее сообщение с предложением о прохождении практики Суини в его компании. Со своей стороны студент не обижается на то, что Илон Маск предпочел проигнорировать его.«Я думаю, что он в отпуске на Гавайях, если вы проверите @ElonJet», — написал Джек Суини.

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Источник: inputmag