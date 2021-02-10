Как оформить подписку на Andro News в Patreon

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В Украине уже мало что считает дни недели и не заглядывает в календарь, для многих отсчетом стали дни с начала войны. Мы чувствуем свою ответственность за информирование того, что происходит у нас, но при этом не забываем о технологиях и продолжаем рассказывать о них. Нашей команде приходится функционировать в непростых условиях.

С точки зрения финансового обеспечения работы команды мы переживаем не лучшие времена и вряд ли сможем получить доход от рекламных интеграций. Мы надеемся, что найдутся те, кто захочет поддержать наш проект в этот непростой период. Именно для них мы предлагаем подписаться на нашу страничку на сервисе платной подписки Patreon.

Это позволит вам первыми смотреть наши ролики с дайджестом новостей и обзорами устройств, узнаете больше о нашей команде и окунетесь в атмосферу «внутренней кухни», а также мы станем публиковать другой познавательный и интересный контент. Уже сегодня мы планируем выпустить достаточно длительный по хронометражу ролик. Всем, кто поддержит наш проект и оформит подписку, выражаем благодарность.

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