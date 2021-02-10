Как отключить обновления MIUI на смартфонах Xiaomi

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Надоели уведомления об обновлениях на вашем Xiaomi? Просто отключите их!

Как мы с вами знаем, Xiaomi и суббренд Redmi сделали себе имя не только благодаря правильно выбранной ценовой политике – тот самый «топ за свой деньги». Своим, не побоимся этого слова, культовым статусом китайский производитель в той же мере обязан прошивке, которая с самых первых дней предустанавливается на практически (за небольшим исключением) смартфоны компании – MIUI.

Пережив уже несколько итераций, MIUI превратилась в одну из самых популярных и функциональных прошивок в мире графических интерфейсов на базе Андроид. ПО от Xiaomi никогда не стояло на месте, но в наши дни одно развивается как никогда быстро. Причем речь идет не только о версии прошивки – обновляются также и «родные» приложения.

Для кого-то «обновки» - весомый довод при покупке смартфонов. Кто-то не обращает на обновления никакого внимания. А есть еще один тип пользователей – противники частых обновлений и активного влияния разработчиков Xiaomi на опыт использования смартфона.

Если вы относите себя к последней группе, и вам жутко надоело наблюдать вечно появляющиеся уведомления об обновлениях, то представляем инструкцию, в которой мы поведаем, как отключить обновления MIUI на Xiaomi.

Отключаем появление уведомлений от приложения «Обновление»

Для начала разберем, как отключить появление уведомлений о появлении новой версии MIUI. Заходим в общие настройки вашего устройства, пролистываем до конца списка, находим раздел «Все приложения» и ищем в данном списке приложение с названием «Обновление».

Тапаем по нему, переходим в подраздел «Уведомления» и выключаем их.

Отключение уведомлений о новых версиях приложений

Кроме появления уведомлений о новых версиях MIUI, пользователей также могут раздражать напоминания об обновлениях приложений. Причем уведомления могут идти как от Google Play Маркета, так и от собственного магазина Xiaomi, который обеспечивает обновление компонентов MIUI.

Блокируем уведомления от Play Маркет

Чтобы не видеть «напоминалки» об обновлении приложений от Google, необходимо открыть приложение Play Маркета и немного «погулять» по его настройкам. Нажимаем на иконку с изображением вашего аккаунта в строчке поиска приложений – откроется список всех доступных действий с Магазином Google. Нам необходимо выбрать раздел Настройки.

Внутри вас ждет четыре подраздела глубоких настроек приложения – необходимо выбрать первый пункт под названием «Общие». Внутри данного пункта ищем подпункт «Уведомления» и убираем галочку с позиции «Доступные обновления».

Также вы можете отключить автообновление приложений, вернувшись в раздел «Общие».

Выключаем обновления в приложении магазина Xiaomi

Заходим в «Приложения» от Xiaomi и в правом нижнем углу программы находим пункт «Инструменты» - нажимаем на него. В открывшемся окне нажимаем на иконку в виде шестеренки в правом верхнем углу экрана.

Откроются настройки приложения, первым пунктом в которых будет стоять опция «Уведомлять о наличии обновлений». Выключаем данный пункт. С этого момента компоненты прошивки MIUI не будут беспокоить вас.

Отключение автообновлений поможет не только убрать факт раздражения при пользовании устройства, но и здорово сэкономит заряд аккумулятора – смартфон не будет вечно загружать новые файлы в фоновом режиме.

Как отключить автообновление прошивки MIUI?

Также вы можете отключить и автообновление MIUI, а не только появление уведомлений о новой версии прошивки. Для этого необходимо зайти в общие Настройки устройства и найти пункт «О телефоне». Внутри вы найдете раздел «Обновления» - нажимаем на него.

Внутри вас будет ждать экран загрузки. В правом верхнем углу приложения нажимаем на «три точки» и в открывшемся меню убираем галочку с пункта «Автоматическая загрузка обновлений».

Принудительная блокировка любого уведомления об обновлениях

И напоследок рассмотрим самый экстремальный вариант избавления от каких-либо следов обновлений на вашем смартфоне. Для следующих манипуляций нам потребуются root-права, а также использование известного в узких кругах приложения Titanium Backup.

Открываем приложение Titanium Backup и ищем в разделе приложений процесс под названием «Обновление». В некоторых случаях этот процесс может нести название «Updater.apk». Нажимаем на данный процесс и тапаем по кнопке «Заморозить». После этого вы перестанете видеть какие-либо напоминания об обновлениях на вашем смартфоне. Более того, ваш Xiaomi просто не сможет открыть раздел «Обновления».

Уточним один момент – крайне не рекомендуется удалять приложение «Updater.apk», чтобы избежать появления ошибок при работе устройства.

Теперь вы знаете, как избавиться от надоедливых уведомлений о новых версиях приложений и прошивки. Как мы видим, все делается просто и быстро.