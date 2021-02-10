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Пользователи хранят в своих смартфонах огромное количество личной информации: фото, видео, документы, архивы, контакты, SMS и т. д. Но как быть, если приобрели другое мобильное устройство? Спешим обрадовать: данные со старого телефона Xiaomi можно без проблем перенести на новый. Вы не потеряете важные материалы, а просто перебросите их на другой смартфон. Как это сделать – расскажем в сегодняшней статье.

Передача файлов по Bluetooth

Это самый простой способ, для осуществления которого не нужно использовать дополнительные приложения. Понадобится только системный интерфейс. Но передача материалов по Блютузу довольно длительная, поэтому для переноса больших файлов не подойдет. Используйте Bluetooth, если хотите перекинуть документы, архивы, аудио или несколько фото размером до 10 Мб.

1. Включите модуль Блютуз на двух телефонах. Это можно сделать в настройках, перейдя в соответствующий раздел, или просто активировать иконку в шторке уведомлений.

2. Зайдите в Проводник или Галерею на старом смартфоне и выделите нужные файлы галочками, зажав их на несколько секунд. В появившемся меню выберите «Отправить» - «Bluetooth».

3. Появится перечень устройств, на которые можно передать файлы. В списке должна быть и модель вашего нового телефона, если заранее включили на нем Блютуз. Просто кликнете на название смартфона.

4. На новом устройстве подтвердите получение материалов. Готово. Найти полученные данные можно будет в файловом менеджере.

Использование специальных приложений

Программы позволяют быстро передавать большие файлы с одного Андроид-смартфона на другой. Скорость намного выше, чем при передаче через Блютуз, так что рассматривайте этот вариант для видео, apk-файлов и других тяжелых материалов.

ShareMe (Mi Drop)

Лучшее приложение для удобной передачи данных не только на Xiaomi, но и на другие телефоны Android и даже iOS. На смартфонах Сяоми и Редми программа обычно предустановлена и находится в папке «Инструменты». Но ShareMe также можно самостоятельно скачать с Google Play.

1. Откройте приложение на двух смартфонах и предоставьте доступ к внутреннему хранилищу. На старом девайсе нажмите по голубой стрелке «Отправить», на новом – по зеленой стрелке «Получить».

Отметьте галочками объекты, которые нужно перенести, и еще раз нажмите «Отправить» (голубая кнопка внизу).

2. Отсканируйте старым телефоном QR-код, который отобразится на новом.

3. Подключитесь к одной Wi-Fi сети, если не сделали этого раньше.

4. Подождите, пока смартфоны будут подключаться друг к другу и осуществлять перенос данных. Процедура обычно не занимает больше нескольких минут.

Mi Mover

Тоже отличный софт с понятным и очень простым интерфейсом.

1. Скачиваем программу с Гугл Плей и устанавливаем на два телефона.

2. Открываем приложение и попадаем на главную страницу. На новом мобильном устройстве выбираем «Я получатель», на старом – «Я отправитель».

3. Ждем, пока смартфоны подключатся к общей точке доступа.

4. На старом телефоне отмечаем тип файлов, которые хотим перенести: изображения, сообщения, контакты, вызовы, аудио, видео, документы или сторонние приложения. Кликаем «Отправить».

5. Наблюдаем за процессом переноса. Отправленные файлы восстановятся на новом телефоне, и вы сразу же сможете ими пользоваться.

Проводной перенос с помощью USB и ПК

Не самый удобный способ, поскольку посредником выступает компьютер + нужен ЮСБ-кабель. Но такой вариант подойдет, если хотите перекинуть очень большие файлы, а установить дополнительные приложения нет возможности из-за загруженного внутреннего хранилища.

Итак, подключаем старый Xiaomi к ПК, воспользовавшись оригинальным проводом. На смартфоне выставляем конфигурацию «Передача файлов». Заходим в проводник компьютера, открываем хранилище смартфона и копируем или вырезаем нужную папку/файл. Переносим на свой жесткий диск.

Отключаем старый телефон и аналогичным способом подключаем новый. Вставляем папку, которую ранее перенесли на жесткий диск, во внутреннее хранилище или карту памяти телефона. Готово, файлы успешно перенесены на другой Xiaomi.

Резервное копирование и восстановление данных через Mi Cloud

Если пользуетесь облачным хранилищем Mi Cloud, с помощью него также можно восстановить данные. Нужно на старом устройстве зайти в настройки хранилища и включить резервирование. Потом на новом телефоне войти в тот же Mi-аккаунт, который использовался на старом девайсе, и выбрать функцию «Восстановить из облака».





Теперь вы осведомлены о том, как перенести файлы с одного телефона Xiaomi на другой, используя разные методы. Как видите, это очень просто и быстро.