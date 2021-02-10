Как перенести сайт на новый хостинг

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Самый простой способ – заказать хостинг сразу с миграцией сайта, потому что многие провайдеры предоставляют такую услугу. Но если перенос сайта на другой хостинг приходится выполнять самому, это тоже вполне реально.

Для переезда необходимо:

– поменять информацию NS-сервера, чтобы при обращении к адресу вашего сайта пользователь обращался уже к новому месту хранения;

– перенести все файлы сайта;

– перенести базу данных.

Если сайт статичный, достаточно выполнить два первых пункта, но таких все меньше. А все современные движки используют базы данных, и их тоже нужно корректно переместить.



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Меняем NS-сервер

Это нужно только в том случае, если вы заказали домен и хостинг у разных провайдеров. Если хостинг и домен находятся в обслуживании у одного хостера, делать здесь ничего не нужно.

Чтобы направить домен на новый хостинг, нужно попросить адреса DNS-серверов хостинга у провайдера. Затем в панели управления доменом у регистратора доменов нужно будет прописать новые адреса. Как правило, они имеют вид dns1.имяпровайдера.зона.

После того, как вы перепрописали новые DNS, нужно примерно 72 часа (на самом деле может пройти и 3-4, 72 – крайнее число), чтобы перенос корректно заработал. За это время полностью обновляется DNS-кеш по всему миру.

Переносим файлы

Чтобы перенести сайт на другой хостинг, обязательно нужно переместить все файлы, которые лежат на сервере. Нужно подключиться к FTP сайта или воспользоваться менеджером файлов в контрольной панели, войти в корневую директорию, выделить все файлы, заархивировать их и скачать на свой компьютер.

Для облегчения работы можно использовать FTP-клиент вроде Filezilla. Архивировать файлы имеет смысл и для ускорения экспорта, и для того, чтобы ничего не потерять.

Затем следует повторить все то же самое с новым сайтом в обратном порядке. Подключиться по FTP, разархивировать файлы и папки, поместить в корневую директорию.

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Перемещение базы данных

Перед тем, как перенести сайт с одного хостинга на другой, нужно обязательно позаботиться о корректном переносе базы данных. Это нельзя сделать простым копированием, а база данных очень важна практически для любого современного движка.

Порядок действий такой:

– скачать дамп базы данных с сайта;

– загрузить его на новый хостинг;

– внести изменения в конфигурационный файл, чтобы сервер оперировал загруженной базой данных.

Выгрузить базу данных со старого хостинга можно при помощи cPanel или другой панели управления, если она есть. Другой путь – воспользоваться приложением phpMyAdmin. В любом случае, понадобится вкладка “Экспорт”.

Далее нужно будет воспользоваться функцией “Импорт” в том же приложении или панели управления на новом хостинге и загрузить старую базу данных (дамп) в новую, пустую. В процессе вам придется создать нового пользователя – администратора базы данных – и дать ему право администрировать базу.

Но чтобы сменить хостинг сайта, этого мало. Для подключения новой базы данных к сайту необходимо внести изменения в конфигурационный файл. Если сайт работает на php, он называется configuration.php, либо dbconfig.php, если сайт работает на DLE, wp-config.php на Wordpress, config.php на OpenCart и так далее. Найти конфигурационный файл можно в корневой папке ( public_html).

В этот файл нужно внести такие параметры:

db – имя новой базы данных;

user – имя пользователя, который будет администрировать базу данных;

password – пароль пользователя от новой базы данных.

После редактирования файла важно не забыть сохранить изменения. После этого сайт должен корректно заработать.

На этом миграция сайта с хостинга на хостинг будет завершена.