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EDL режим позволяет устанавливать на Xiaomi различные прошивки без разблокировки бутлоадера. Это очень актуально, учитывая, что еще в 2018 году большинство моделей стало поставляться с неактивным загрузчиком. По итогу на 2021 год bootloader можно разблокировать, но не все пользователи хотят прибегать к данной процедуре. Поэтому сегодня обсудим, как перевести смартфон Xiaomi в режим EDL.

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Что такое EDL и для чего нужен

EDL расшифровывается как Emergency Download Mode. Это специальная расширенная утилита, с помощью которой смартфон Сяоми можно перепрошить без использования загрузчика. Поддерживается установка официальных и кастомных оболочек.

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Как вам уже известно, на телефон Xiaomi с заблокированным бутлоадером нельзя поставить новую прошивку, если использовать Fastboot или стоковое recovery. Активный загрузчик позволяет проводить множество действий с мобильным устройством: перепрошивка на любую оболочку, установка кастомного рекавери, получение рут-прав и Магиска.

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Но не все пользователи хотят проводить такое серьезное действие со своим аппаратом, ведь разблокированный бутлоадер имеет ряд недостатков. Например, нельзя пользоваться бесконтактной оплатой через Google Pay. Что же делать, если вам нужно поставить новую прошивку, но и разблокировать загрузчик вы не хотите? Правильно, нужно воспользоваться EDL. Читайте дальше, чтобы узнать, как перевести смартфон в этот режим.

Вход в режим EDL на Xiaomi

Есть два рабочих метода – через Фастбут или с помощью замыкания контрольных точек. Первый вариант более простой, но он срабатывает не всегда на новых смартфонах Сяоми. Второй способ действенный, зато у него есть существенный минус – придется снимать заднюю крышку с телефона.

Через Fastboot

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Скачайте следующие файлы: ADB , QDLoaderHS - USBDriver и Mi PC Suite . Архив ADB распакуйте на системный жесткий диск по пути C:/adb. QDLoaderHS - USBDriver и Mi PC Suite просто установите стандартным способом. Выключите смартфон и подождите несколько секунд. Потом зажмите кнопку питания и качельку уменьшения громкости. Смартфон будет переведен в режим Fastboot. Подключите мобильное устройство к ПК, используя кабель USB . Нажмите на клавиатуре компьютера клавиши Win и R . В появившемся окне введите cmd. Запустится командная строка. Введите команду «fastboot devices» . После того, как телефон определится, вбейте «fastboot oem edl» . Если экран смартфона полностью погаснет, значит, вы сделали все правильно.

С помощью замыкания контрольных точек

Контрольные точки (Test Point) находятся на материнской плате смартфона. Замкнув их, вы можете провести сложные системные действия с телефоном, такие как перепрошивка без разблокированного загрузчика и восстановление «кирпича». Для осуществления процедуры также понадобится компьютер и установленное ПО.

Снимите заднюю крышку с мобильного устройства. Отсоедините шлейф батареи от материнской платы. С помощью пинцета или другого острого предмета замкните контакты.

Более подробная инструкция будет в статье о прошивке через EDL Mode. Там мы расскажем о действиях, которые нужно провести на ПК.

Обратите внимание! Точки TP есть только на телефонах с процессорами Qualcomm. На MTK их нет. Еще на современных моделях требуется авторизованный Mi-аккаунт. Осуществить данную процедуру можно в сервисном центре.

В статье мы выяснили, как перевести Сяоми или Редми в режим EDL. Процедура довольно сложная, поэтому строго следуйте инструкции. При возникновении проблем напишите в комментарии, поможем.