673

Сейчас на технологическом рынке представлено огромное количество беспроводных гарнитур. Практически у каждого производителя электроники можно найти в ассортименте отличные Bluetooth-наушники. Но многие не знают, как правильно синхронизировать данный гаджет с телефоном. В сегодняшнем материале обсудим подключение наушников MiAirDots к смартфону Xiaomi.

﻿

Что лучше купить: беспроводную гарнитуру или проводные наушники

Прежде всего, необходимо определиться, какой тип наушников вам нужен. Все зависит от персональных предпочтений, занятий и рода деятельности. Активным пользователям, которые регулярно занимаются спортом, проводят деловые разговоры по телефону, путешествуют, часто ездят в общественном транспорте, однозначно подойдет Блютуз-гарнитура. Провода не будут мешать, и говорить по гарнитуре гораздо удобнее, чем по смартфону.

﻿

Если же основное требование к наушникам – прослушивание музыки, подкастов и аудиокниг в домашней обстановке, то лучше присмотреться к проводному типу без микрофона. Такой вид наушников обойдется дешевле. Нет смысла переплачивать за беспроводную конструкцию и микрофон, если эти параметры вам не нужны.

Плюсы и минусы беспроводных наушников

К преимуществам относится:

﻿

Мобильность и удобство использования;

Отсутствие проводов;

Привлекательный внешний вид;

Наушники могут находиться на расстоянии от телефона (в пределах 10 метров).

Недостатки тоже имеются:

﻿

Дороговизна;

Периодическая рассинхронизация;

Сложное подключение;

Необходимость заряжать гаджет;

Более низкое качество звука по сравнению с проводными аналогами.

﻿

Первое подключение после приобретения

Покупали наушники с интернет-магазина – тогда первым делом их необходимо зарядить. Особенно, если заказ делался с китайского сайта. После того, как гаджет будет полностью заряжен, можно приступать к сопряжению.

﻿﻿

1.На телефоне активируем модуль Bluetooth через настройки или шторку уведомлений.





2.Включаем сами наушники. Для этого нужно зажать клавишу и удерживать ее несколько минут. Расположение кнопки питания отличается в зависимости от модели гарнитуры. На MiAirDots за включение отвечает задняя сенсорная область. На аналогичном устройстве от Редми кнопка уже механическая.

3.Ждем, пока вкладыши синхронизируются друг с другом. Обычно это происходит автоматически. На двух наушниках должны замигать светодиодные индикаторы.

4.Теперь переходим к действиям с телефоном. Открываем «Настройки» и заходим в раздел «Bluetooth».





5.Обращаем внимание на вкладку «Доступные устройства». В ней отобразится название гарнитуры. Нажимаем по обозначению модели для сопряжения. Если наушники не отобразились в перечне доступных для подключения гаджетов, тапаем по значку «Обновить».





﻿﻿

Последующие подключения

При повторном использовании гарнитуры проводить вышеописанную процедуру не нужно. После включения наушники в автоматическом режиме подключатся к смартфону, если на нем активирован Блютуз. Синхронизация не осуществляется автоматически – тогда зайдите в настройки смартфона и проверьте, отображается ли гарнитура в списке сопряженных устройств. Если нет – воспользуйтесь инструкцией из предыдущего пункта.

﻿﻿

Что делать, если беспроводные наушники не подключаются

Выполните нижеуказанные действия при возникновении проблем с сопряжением:

﻿﻿

1.Проверьте работоспособность наушников. Возможно, они просто не работают из-за физической или системной поломки.

2.Зарядите гаджет до 100%. Наушники могли полностью разрядиться. Также не забывайте периодически подпитывать кейс.

3.Отмените синхронизацию в настройках телефона, сбросьте гарнитуру до заводских настроек и повторите попытку подключения.

4.Убедитесь, что наушники не подключены к другим устройствам, например, к ноутбуку или планшету.

5.Попробуйте подключить к телефону другое беспроводное устройство – фитнес-браслет, колонку, клавиатуру и т. д. Если наблюдаются неполадки и с этими гаджетами, значит, причина в программном обеспечении или в неисправном Блютуз-модуле на смартфоне.

6.Во время синхронизации расположите вкладыши и телефон как можно ближе друг к другу.

7.Узнайте версию Блютуза на своем смартфоне. Если стоит спецификация ниже 4.2 – будут наблюдаться трудности с подключением и воспроизведением звука.

8.Наушники по-прежнему не сопрягаются со смартфоном – обратитесь в сервисный центр. Если устройство на гарантии, вам должны предоставить бесплатный ремонт или заменить устройство.

Мы изучили, как подключить беспроводные наушники к телефону по Bluetooth. Это быстрая процедура, которая не займет больше 5 минут. Если вы столкнулись с какими-то проблемами при синхронизации, напишите в комментарии.﻿

