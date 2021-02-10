Mi Mover на Xiaomi - что это за программа

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Mi Mover – весьма полезная и недооценённая программа от Xiaomi

Представьте себе следующую ситуацию: вы сменили свой старенький Xiaomi на свежий смартфон от китайского техногиганта, а на прошлом устройстве осталась просто гора необходимой информации, настроек и личных фото. Неужели придется заморачиваться и вручную переносить все нужные файлы?

С данным обстоятельством лучше всего справились программисты из Apple – уже давно их устройства имеют поддержку автоматического переноса всех настроек при первом включении и активации нового смартфона или планшета. Посмотрев на компанию-вдохновителя, Xiaomi решили, что хотят себе на вооружение такую фишку и создали приложение Mi Mover.

Давайте рассмотрим, как пользоваться Mi Mover на Xiaomi.

Mi Mover – что это за фрукт?

Приложение Mi Mover от Xiaomi представляет собой специальный софт, созданный для быстрого переноса файлов и настроек с одного устройства Android на другой. Ранее данное приложение было установлено из коробки в качестве дополнительного софта, которое можно было спокойно удалить. Теперь же Mi Mover прочно вшит в MIUI.

Также Mi Mover можно легко найти на просторах Google Play Маркета, что означает возможность его использования на смартфонах от других производителей.

В описании приложения в Play Маркет можно узнать, что с помощью Mi Mover вы можете переслать: контакты, сообщения, историю звонков, приложения, фото и видео, музыку и т. д.

Принцип работы Mi Mover

Как и опция переноса одного iPhone на другой, Mi Mover предлагает полное копирование нужных файлов и настроек на свежее устройство благодаря использованию единой Wi-Fi сети.

В отличие от «яблочного» софта Mi Mover не может перенести всю настроенную систему со старого Xiaomi на новый без сброса приложений до изначального состояния. Связанно это с тем, что программа от Xiaomi не «захватывает» кэш и остаточные файлы. Очевидный минус – придется заходить во все аккаунты самостоятельно, плюс – вы получите чистое приложение и безошибочную работу системы.

Длительность передачи варьируется от количества передаваемых данных. Если вы намерены перебросить абсолютно все доступные файлы и настройки, то придется ждать больше 15-20 минут – это зависит от скорости соединения. Также перед «миграцией» файлов рекомендуем удостовериться в стабильности вашей Wi-Fi Сети, чтобы не словить ошибок.

Как пользоваться Mi Mover?

Как мы сказали ранее, новые смартфоны Xiaomi уже имеют Mi Mover на борту прямо из коробки. Для старых смартфонов от китайского бренда, а также в случае использования устройства от другого производителя сначала придется установить Mi Mover вручную через Google Play Маркет.

Итак, мы скачали и установили необходимое нам приложение. Предварительно запускаем Mi Mover на втором смартфоне. После этого открываем его и видим большую кнопку со словами «Я отправитель» - нажимаем на нее. На экране появляется анимация, сигнализирующая о том, что смартфон ищет «пару», на которой также запущена программа.

Если соединение не произошло в автоматическом режиме, то на втором смартфоне во время поиска нажимаем на кнопку «Я получатель». На экране появится QR-код, который необходимо просканировать смартфоном-отправителем.

После «коннекта» появится меню выбора необходимых для переноса данных. Всего имеется пять категорий: изображения; смс, контакты и звонки; аудио-, видео- и другие файлы; данные системы и приложения от посторонних разработчиков.

Выбираем нужные нам пункты и просто нажимаем на кнопку «Отправить» («Send»). На экране появится анимация процесса переброса выбранных файлов на новое устройство, в конце которого мы соглашаемся с выполненной работой и наблюдаем наличие необходимых данных во внутренней памяти свежего смартфона Xiaomi.

Небольшой совет – обязательно держите два смартфона рядом друг с другом, так как в Сети ходят отзывы о возможных разрывах при «перекидывании» файлов с одного устройства на другое.

Теперь вы знаете как легко и без лишних усилий сменить ваш старый Xiaomi на свежую модель.