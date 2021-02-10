122

На телефонах Сяоми можно полностью кастомизировать дизайн экрана блокировки и рабочего стола, начиная с обоев и заканчивая размером ярлыков. У пользователей есть возможность сделать рабочее пространство на смартфоне максимально удобным и красивым. Кастомизация доступна даже для шрифтов: размер и стиль текста без проблем изменяется с помощью системного или стороннего инструмента. Давайте подробнее обсудим, как поменять шрифт на Xiaomi.

Редактирование системного шрифта в MIUI 12

В прошивке MIUI 12 и 12.5 используется шрифт Roboto. Он крупный и четкий, поэтому читается очень легко. Подзаголовки в системном меню большие и выделены жирным. Изменить размер букв можно в настройках:

1. Переходим в меню настроек и открываем раздел «Экран».



2. Нам нужен пункт «Размер текста». Заходим в него, и с помощью ползунков регулируем величину букв. Самый мелкий текст обозначен буквами «XXS», самый крупный – «XXL».

Также можете дополнительно изменить масштаб изображения на экране, чтобы все значки и надписи стали больше или меньше. Для этого:

1. Открываем «Расширенные настройки» – «Спец. возможности».



2. Вверху переключаемся на вкладку «Зрение».



3. Находим пункт «Масштаб изображения на экране». Передвигаем ползунок, чтобы выставить идеальный для себя вариант. Есть три параметра: XS – уменьшенный масштаб, S – стандартный и L – увеличенный.





Установка сторонних шрифтов

В системных настройках отсутствует возможность изменять стиль текста, поэтому придется воспользоваться дополнительным софтом. Наиболее оптимальный вариант – приложение «Темы», которое уже предустановлено на всех телефонах Xiaomi и Redmi. На Google Play есть множество программ, позволяющих якобы кастомизировать текст на мобильном устройстве, но со своей задачей они справляются очень плохо. Пользователи в отзывах отмечают, что новые шрифты не устанавливаются, либо стиль букв изменяется только частично. Поэтому лучше прибегнуть к приложению «Theme store».

Чтобы в программе «Темы» появился нужный раздел, смените регион на Индию. Это никак не повлияет на работоспособность телефона. После смены региона по-прежнему будет установлен русский язык.

1. Итак, заходим в «Расширенные настройки», и в графе «Регион» ставим «Индия». Для более быстрого результата воспользуйтесь строкой поиска.



2. Далее открываем «Темы» и смотрим на нижнюю панель. В правом углу будет небольшой квадратик с буквой «Т». Нажимаем по нему, и появляется страница со шрифтами.



3. Выбираем любой понравившийся дизайн и кликаем по зеленой кнопке «Бесплатно скачать». Перед загрузкой иногда появляется рекламное видео.

4. Ждем, пока шрифт скачается, и тапаем «Применить».



5. Перезагружаем смартфон. Готово, теперь новый стиль текста будет отображаться как в системных настройках, так и в установленных приложениях.

Обратите внимание, что большинство шрифтов рассчитаны только на латиницу.

Как вернуть стандартный шрифт на Сяоми

Поменять кастомный шрифт на стандартный очень просто:

1. Открываем «Темы» и переходим в личный кабинет (в правом нижнем углу экрана кликаем по иконке человечка).

2. Заходим во вкладку «Шрифты».



3. Выбираем «Roboto» – это стандартный шрифт, который установлен по умолчанию на телефонах Сяоми. Нажимаем по зеленой кнопке «Применить» и перезагружаем телефон.

Теперь вы умеете редактировать и менять шрифт на Xiaomi и Redmi. Напишите в комментариях, если статья оказалась полезной.