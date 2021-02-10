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Как поменять шрифт на Xiaomi (MIUI)

22.10.2021 122 0

На телефонах Сяоми можно полностью кастомизировать дизайн экрана блокировки и рабочего стола, начиная с обоев и заканчивая размером ярлыков. У пользователей есть возможность сделать рабочее пространство на смартфоне максимально удобным и красивым. Кастомизация доступна даже для шрифтов: размер и стиль текста без проблем изменяется с помощью системного или стороннего инструмента. Давайте подробнее обсудим, как поменять шрифт на Xiaomi.

Редактирование системного шрифта в MIUI 12

В прошивке MIUI 12 и 12.5 используется шрифт Roboto. Он крупный и четкий, поэтому читается очень легко. Подзаголовки в системном меню большие и выделены жирным. Изменить размер букв можно в настройках:

 

1. Переходим в меню настроек и открываем раздел «Экран».

Смена шрифта на Xiaomi
2. Нам нужен пункт «Размер текста». Заходим в него, и с помощью ползунков регулируем величину букв. Самый мелкий текст обозначен буквами «XXS», самый крупный – «XXL».

Редактирование шрифта в Миюай

Размер шрифта на Xiaomi

 

Также можете дополнительно изменить масштаб изображения на экране, чтобы все значки и надписи стали больше или меньше. Для этого:

 

1. Открываем «Расширенные настройки» – «Спец. возможности».

Расширенные настройки на Xiaomi

Специальные возможности на Сяоми
2. Вверху переключаемся на вкладку «Зрение».

Изменение масштаба изображения на экране
3. Находим пункт «Масштаб изображения на экране». Передвигаем ползунок, чтобы выставить идеальный для себя вариант. Есть три параметра: XS – уменьшенный масштаб, S – стандартный и L – увеличенный.

Изменение масштаба изображения на Xiaomi

Установка сторонних шрифтов

В системных настройках отсутствует возможность изменять стиль текста, поэтому придется воспользоваться дополнительным софтом. Наиболее оптимальный вариант – приложение «Темы», которое уже предустановлено на всех телефонах Xiaomi и Redmi. На Google Play есть множество программ, позволяющих якобы кастомизировать текст на мобильном устройстве, но со своей задачей они справляются очень плохо. Пользователи в отзывах отмечают, что новые шрифты не устанавливаются, либо стиль букв изменяется только частично. Поэтому лучше прибегнуть к приложению «Theme store».

 

Чтобы в программе «Темы» появился нужный раздел, смените регион на Индию. Это никак не повлияет на работоспособность телефона. После смены региона по-прежнему будет установлен русский язык.

 

1. Итак, заходим в «Расширенные настройки», и в графе «Регион» ставим «Индия». Для более быстрого результата воспользуйтесь строкой поиска.

Как сменить регион на Xiaomi

Регион Индия на MIUI
2. Далее открываем «Темы» и смотрим на нижнюю панель. В правом углу будет небольшой квадратик с буквой «Т». Нажимаем по нему, и появляется страница со шрифтами.

Магазин тем на Xiaomi
3. Выбираем любой понравившийся дизайн и кликаем по зеленой кнопке «Бесплатно скачать». Перед загрузкой иногда появляется рекламное видео.
4. Ждем, пока шрифт скачается, и тапаем «Применить».

Шрифты в Магазине тем на Xiaomi

Theme store на Xiaomi
5. Перезагружаем смартфон. Готово, теперь новый стиль текста будет отображаться как в системных настройках, так и в установленных приложениях.

Кастомный шрифт на Xiaomi

Сторонний шрифт в MIUI

 

Обратите внимание, что большинство шрифтов рассчитаны только на латиницу.

Как вернуть стандартный шрифт на Сяоми

Поменять кастомный шрифт на стандартный очень просто:

 

1. Открываем «Темы» и переходим в личный кабинет (в правом нижнем углу экрана кликаем по иконке человечка).
2. Заходим во вкладку «Шрифты».

Установка стокового шрифта в MIUI
3. Выбираем «Roboto» – это стандартный шрифт, который установлен по умолчанию на телефонах Сяоми. Нажимаем по зеленой кнопке «Применить» и перезагружаем телефон.

Шрифт Roboto на Xiaomi

Установка стандартного шрифта в MIUI

 

 

Теперь вы умеете редактировать и менять шрифт на Xiaomi и Redmi. Напишите в комментариях, если статья оказалась полезной.

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 22.10.2021

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Как поменять шрифт на Xiaomi (MIUI)