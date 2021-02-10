Как работает пульсоксиметр в носимой электронике: насколько точный и нужен ли он

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Разбираемся, что такое датчик SpO2 и стоит ли обращать внимание на уровень кислорода в крови

Осенью прошлого года были представлены смарт-часы Apple Watch 6 с функцией замера кислорода в крови. Несмотря на то, что «яблочные» часы не первые, кто предложил фичу SpO2, их выход стал толчком для производителей носимой электроники внедрять ее. Эта функция ориентирована на широкую аудиторию и особенно актуальна в эпоху коронавирусной пандемии.

Другое дело, что не все понимают, что это за датчик, как работает и что означают цифры на дисплее. Разбираемся, что это за функция и почему все же не стоит игнорировать ее.

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Что такое пульсоксиметр

SpO2 — это уровень насыщения кислородом крови. Чем больше кислорода, тем выше показать SpO2. Поэтому вполне логично, что чем выше показатель — тем лучше. А чем ниже — тем больше повода бить тревогу, что с вашим здоровьем не все в порядке. Чтобы вы могли лучше ориентироваться, необходимо знать, что нормальное значение уровня кислорода в крови составляет от 95% до 99%.

Определение уровня кислорода в крови — полезная и значимая функция, которая присутствует в современных смарт-часах и фитнес-браслетах, позволяющая избежать ряда негативных последствий для здоровья. Его измерение назначают не так часто, как, например, в случае с определением уровнем сахара в крови. Но еще это и динамический показатель, который может меняться исходя из различных факторов.

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В носимых гаджетах датчик SpO2 работает как пульсометр, который примыкает к запястью. Измерение происходит при помощи волн определенной длины (как правило, инфракрасного света), которые «видят» уровень гемоглобина в кровеносных сосудах. Это красные кровяные тельца, которые содержат кислород и разносят его по всему организму. Его восполнение происходит посредством дыхания.

Насколько точны измерения

Но целый ряд экспертов говорят о том, что носимые устройства с датчиком SpO2 могут доставить больше проблем, чем принести пользы. А все дело в том, что какой бы высокой точностью датчик измерения уровня кислорода в крови не ставили, он не безгрешен и может ошибаться. Ошибки могут быть не критичными и достигать всего нескольких процентов. Но фишка в том, что показатель SpO2 такой, что отклонение от нормы на 3-5% считается опасным, а на 10% и вовсе критическим.

Учитывая то, что на фоне коронавирусной пандемии многие пользователи начнут активно пользоваться этим датчиком, есть вероятность, что он добавит работы врачам, показатели будут противоречивы и пользователи будут введены в заблуждение, а при падении ниже допустимого уровня, побегут к врачам.

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Стоит помнить, что встроенный в носимый гаджет пульсоксиметр не является медицинским прибором. Датчик не сертифицируют, и он не получает одобрение в надзорных органах. Его показатели не предназначены для медицинских целей, это не повод начать самолечение и диагностировать заболевание. Это лишь повод обратиться за консультацией к врачу. И не забываем, что даже пальчиковые пульсоксиметры иногда ошибаются, хотя они более точны.

Следим за здоровьем

Но все же не лишним будет все же посредством даже встроенного в носимый гаджет датчика SpO2 следить за уровнем кислорода в крови. Прежде всего, тем, кто активно занимается спортом и тем, кто страдает заболеванием легких. Такие устройства потенциально могут предупредить о наличии проблем со здоровьем, обратить внимание, что не все хорошо. Пригодится эта функция и для выявления симптомов апноэ в крови. Это состояние, когда из-за дефицита кислорода в крови, затрудняется дыхание и человек постоянно просыпается ночью. Носимый гаджет с датчиком SpO2 предупредить о наличии проблем, включая коронавирус, и заставит обратиться за медицинской помощью.

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Постоянный мониторинг уровня кислорода в крови позволит собрать необходимые сведения, которые помогут диагностировать серьезные изменения в организме. Они могут сигнализировать о развитии астмы, анемии и прочих расстройствах. Датчик SpO2 вполне может выступить тем, кто заставит обратиться к врачу и эта помощь будет своевременной.

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Источник: androidauthority﻿