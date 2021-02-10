Как раздать интернет с Xiaomi

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Используем смартфон Xiaomi как модем

Наверное, в жизни каждого человека наступает момент, когда ему нужно воспользоваться мобильным интернетом на устройстве, где подключение к Сети не представляется возможным, будь то ноутбук, планшет или стационарный ПК. В последнее время в такой ситуации используются смартфоны – их легко можно превратить в мобильный модем. Естественно, такой функциональностью обладают устройства нашей любимой компании Xiaomi. Но как раздать интернет Xiaomi на другие устройства?

Во-первых, проверьте возможности вашего тарифа – лучше всего, чтобы интернет был либо с большим лимитом, либо совсем безлимитным. Во-вторых, не забудьте проверить уровень заряда батареи – при работе в качестве модема смартфон может быстро «терять» свою батарейку. Ну, и, конечно, проверьте качество соединения Интернета на своем смартфоне, чтобы работа на другом устройстве был максимально комфортной.

Существует несколько способов подключить мобильный интернет к посторонним устройствам.

Подключение через USB

Первым из них является подключение «модема» смартфона через USB. Для этого нам понадобится, как можно догадаться из названия способа, USB-провод, желательно «родной» от самого устройства. Подключаем кабель к смартфону с одной стороны и к компьютеру – с другой. Далее переходим в Настройки вашего устройства, ищем пункт «Дополнительные функции» и нажимаем на подпункт «USB-модем».

Сразу после этого в настройках Сети вашего компьютера должно появиться новое подключение – после этого можно уверенно пользоваться Интернетом.

Создание Wi-Fi точки

Второй способ, возможно, чуть проще и больше подходит для использования на мобильных устройствах вроде ноутбука и планшета. С помощью следующих манипуляций вы сделаете из вашего смартфона обычную точку доступа Wi-Fi Сети – их вы часто можете обнаружить в любых общественных заведениях, предлагающих бесплатный Wi-Fi.

Для этого вам нужно снова зайти в Настройки вашего смартфона. Внутри меню ищем строчку «Точка доступа Wi-Fi» и переходим в меню создания этой самой точки.

Во-первых, вам необходимо будет переключить кнопку запуска работы Точки доступа. Вторым пунктом данного меню является более тонкая настройка точки – здесь вы можете поменять имя точки доступа (в пункте SSID), а также, по желанию, задать пароль (в пункте Защита – здесь нужно выбрать WPA2 PSK и ввести желаемый пароль). После этого на компьютере в списке доступных Wi-Fi сетей необходимо найти только что созданное вами соединение и подключиться к нему, по необходимости введя пароль.

Подключение по Bluetooth

Наиболее редко используемым способом является подключение через Bluetooth-модуль. Для начала включаем Bluetooth на вашем смартфоне и переходим в общие Настройки устройства. Находим уже рассмотренный ранее пункт «Дополнительные функции» и ищем опцию «Bluetooth-модем» - активируем его.

Далее перемещаемся за ноутбук. На панели задач ищем синюю иконку Bluetooth и нажимаем на нее. Нам необходимо добавить наш смартфон в список подключенных устройств ноутбука – для этого жмем на первую строчку в открывшемся списке (Добавление устройства Bluetooth).

В открывшемся окне нажимаем на «Добавление Bluetooth или другого устройства». В следующем окне выбираем тип устройств – нам нужен Bluetooth. Далее ищем наше устройство и кликаем на него – после этого на экране вашего смартфона появится всплывающее окно с кодом, который должен совпадать с тем, который вы видите на экране ноутбука. Выбираем одновременно «Подключиться» на смартфоне и на ноутбуке – теперь на вашем компьютере подключен мобильный Интернет.

Теперь вы знаете, что делать, чтобы всегда оставаться подключенным к Сети, а также продолжать использовать ваш смартфон Xiaomi на полную.