Как смотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked 14 января

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Где наблюдать за мероприятием Samsung Galaxy Unpacked 2021 в прямом эфире

На следующей неделе Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked, на котором покажет не один, не два, а сразу россыпь продуктов. Привычными и ожидаемыми будут модели серии Galaxy S21. Всего их будет три, причем названия уже ставшие традиционными — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Случится пополнение и в линейке беспроводных наушников, обещан анонс Galaxy Buds Pro.

Обратите внимание, что линейка повторяет серию предшественников, повтор будет по стоимости и позиционированию новинок. Кто-то увидит в семействе Galaxy S21 симметричный ответ на серию iPhone 12, но с одним лишь отличием, что южнокорейский гигант не выпустит свою версию компактного флагмана. Но она вполне может случиться позже.

Объективно мероприятие Samsung Galaxy Unpacked одно из главных событий 2021 года в мире Android. Приглашаем вам следить за происходящим в прямом эфире. Прямая трансляция онлайн-мероприятия состоится 14 января 2021 года в 17:00 по киевскому времени на сайте Samsung.com. Текстовая трансляция с фотографиями и самыми последними событиями ивента будет дублироваться на Facebook и Instagram.

Обратный отсчет до мероприятия с элементами дополненной реальности будет активен на страницах в Facebook и Instagram. Больше новостей — Samsung Newsroom.

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