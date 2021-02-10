Как смотреть презентацию Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi Band 6 в режиме онлайн

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Есть возможность посмотреть онлайн-презентацию Xiaomi

До начала презентации Xiaomi остаются считанные часы и если вы хотите сами понаблюдать за грандиозным пресс-мероприятием, то вы можете присоединиться к онлайн-трансляции, чтобы следить за этим увлекательным зрелищем. Так вы не пропустите ничего интересного и сможете смотреть презентацию Xiaomi где угодно.

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Ивент можно смотреть онлайн на официальном сайте компании, а стартует он в 14:30 (МСК, Киев). Но хотим сразу предупредить, что презентация обещает быть долгой и займет продолжительное время. Компания уже заявила о том, что попытается уложиться с анонсом всех новинок за 4 часа. Ну, а если нет желания тратить столько времени на просмотр мероприятия, тогда читайте новости на нашем сайте, где мы расскажем обо всех самых интересных новинках сегодняшнего дня.

Напомним, что нас ждет куча новых продуктов, причем компания хочет не только показать новые смартфоны, но и похвастаться успехами в создании бытовой техники, включая стиральную машину, кондиционер и очиститель воздуха. Но мы, конечно же, больше всего, ждем премьеру Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Youth Edition и новинки семейства Xiaomi Mi Mix. Не обойдем мы вниманием и новое поколение фитнес-браслета — Xiaomi Mi Band 6.

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