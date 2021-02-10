Рабочий стол Xiaomi защищен от изменений: что делать

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Защита рабочего стола Xiaomi - как снять и зачем она нужна?

Некоторые владельцы смартфонов Xiaomi при первом включении только что купленного устройства могут словить предупреждение о невозможности перемещать иконки на рабочем столе. Само предупреждение гласит «Рабочий стол защищен от изменений», что означает, что на программном уровне пользователю запрещено удалять или изменять положение приложений прямо с рабочего стола. Как же снять защиту с рабочего стола Xiaomi?

Многие выбирают Андроид-смартфоны из-за глубоких возможностей кастомизации по сравнению с устройствами от Apple. И если даже так называемый «чистый» Андроид дает не только свободу действий с вашим устройством, но и дополнительные программные «плюшки», то различные надстройки над прошивкой от Google, вроде той же MIUI от разработчиков Xiaomi, еще больше раскрывают потенциал «Зеленого робота».

Еще одна функция в MIUI

Одной из фишек MIUI является тот самый режим закрепления иконок на одном месте. Данная опция еще раз намекает на широкие возможности для кастомизации в MIUI – если вам нужно, чтобы иконки находились именно в том положении, в котором вы привыкли их видеть, то вы можете их просто закрепить в одном положении. Например, если вы часто даете свое устройство ребенку или просто родственнику, который может двигать программы, как ему задумается, то перед вами отличная защита от ненужных манипуляций.

Выключение Защиты от изменений

Однако если у вас потребности в сохранении постоянного порядка на рабочем столе нет, то эту функцию можно спокойно выключить.

Первый способ – заходим в меню Настроек. Переходим в пункт «Рабочий стол» и находим в нем опцию «Защитить от изменений». После того, как вы переведете данный режим в выключенное положение, на рабочем столе можно будет наводить любой хаос, который вам вздумается.

Также существует второй способ его отключения. Находясь на рабочем столе, сделайте жест двумя пальцами как будто вы уменьшаете картинку в Галерее – то есть на себя. На экране появится меню редактирования рабочего стола с тремя иконками внизу. Нажимаем на «Настройки» и переходим прямо быстрые настройки рабочего стола. Внизу списка опций убираем галочку с пункта «Защитить от изменений».

Теперь вы знаете, как можно навести порядок на рабочем столе вашего Xiaomi.