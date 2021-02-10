Как убрать значок наушники на телефоне Xiaomi

526

Давайте разберемся, как убрать значок наушников на смартфоне Xiaomi!

С появлением iPhone 7 смартфоны без отдельного разъема под наушники (mini jack) стали чем-то обыденным. Как часто это бывает, многие китайские производители мобильных устройств практически сразу после презентации Apple начали выпускать смартфоны без этой удобной «фишки» один за другим. И какое-то время такое положение дел вошло в привычную практику – новинок без «мини-джека» выходило меньше, чем с ним.

В это время активно развивался рынок беспроводных наушников, и несмотря на доминирующие позиции Bluetooth-гарнитур, приверженцев проводных наушников все еще немало. К счастью, с недавних пор производители понимают, что таких пользователей тоже стоит радовать установкой того самого разъема 3.5 мм. И одним из таких производителей, конечно же, являются Xiaomi.

Прошивка MIUI от Xiaomi, может, и является одной из самых популярных на рынке Андроид-устройств, но это не оберегает ее от появления неприятных багов. Так, многие пользователи подмечали, что при вытаскивании наушников из разъема, значок оповещения о наличии подключенных наушников в верхней шторке их устройств иногда может все еще оставаться на месте. Так как убрать значок наушников на смартфоне Xiaomi?

Из-за чего появляется данная ошибка?

Причин появления данного бага в смартфоне можно насчитать чуть ли не пару десятков, но, на самом деле, все ошибки можно объединить в две удобные группы: механические и программные неполадки.

Программные баги

В основном, все сбои в работе прошивки связаны с очевидными проблемами: старая версия ПО, неправильные настройки прошивки, системный мусор, вирусы, да все, что угодно. Однако решения данных проблем не так очевидны, и о них мы поговорим чуть ниже по тексту.

Механические проблемы

Чуть более сложными в решении будут причины данной ошибки, связанные с механическими повреждениями. Все мы не можем сохранить наши смартфоны в абсолютно первозданном виде, и даже флагманы, защищенные от воды и мыли по особому классу, не дадут полной уверенности в том, что капли дождя, крошки, волосы животных и прочие мелкие вещи не попадут в разъем для наушников. Именно этот (буквально) мусор и приводит к ситуации, когда наушники уже давно отсоединены от смартфона, но устройство все еще регистрирует наличие «чего-то» на уровне системы.

Определить, механическое ли перед нами повреждение, также не совсем просто – необходима тщательная проверка с полным разбором устройства. Однако если вы заметили появление ошибки сразу после контакта с водой, то, скорее всего, она вызвана именно проблемами извне.

Способы решения

Перед началом решения данного бага следует определить, что именно послужило причиной появления ошибки. Как мы с вами уяснили, механические причины появления иконки наушников в верхней шторке вашего устройства вероятно связаны с попаданием влаги или пыли в разъем 3.5 мм. Рассмотрим, что же можно сделать, чтобы убрать данную ошибку.

Сушим внутренности смартфона после попадания воды

Если вы допустили случайное попадание воды внутрь разъема для наушников, то первым делом вам необходимо выключить смартфон и провести сушку «внутренностей» вашего устройства. Самым простым способом будет использование ватной палочки – делаем кончик палочки максимально тонким и несколько раз проводим внутри 3.5 мм mini-jack, пока вода не останется на поверхности ваты. Лучше не сушить смартфон феном, чтобы не вызвать негативные последствия перегревания.

Если же вода находилась внутри вашего устройства достаточно долго, то могло произойти окисление контактов. Не беспокойтесь – это не трагедия. Для таких случаев существуют специальные очищающие жидкости. Пожалуй самым популярным средством является Flux Off. Пару капель данного раствора следует залить внутрь разъема, подержать смартфон со средством в вертикальном положении в течение пары минут, а после процедуры убрать остатки той же ватной палочкой. Проблема должна уйти.

Чистка mini-jack от лишнего мусора

Иногда проблема вызвана не жидкостью, а чем-то менее очевидным – мелким мусором вроде пыли, грязи, волос и так далее. Зато решение гораздо более простое – просто возьмите любой тонкий предмет (но НЕ металлический) и несколько раз проведите вокруг стенок разъема для наушников. После этой процедуры продуйте разъем и попробуйте несколько раз вставить ваши наушники, чтобы удалить остатки мусора.

Решения ошибок, вызванных багами в системе

Перед выполнением указанных ниже советов не забудьте провести обязательную процедуру – перезагрузите устройство. Вдруг именно такая банальщина решит вашу проблему.

Сбой системы в MIUI

Иногда логотип наушников не исчезает из-за банального графического глюка, и простая перезагрузка не поможет решить эту проблему. Однако можно попробовать провести одну интересную процедуру.

Для начала необходимо вставить наушники в разъем и разблокировать смартфон. После этого одновременно зажимаем кнопку питания на смартфоне и кнопку принятия вызова на гарнитуре. Держим так 5-10 секунд, отпускаем и сразу вытаскиваем наушники из разъема – ошибка должна уйти сама по себе.

Очистка данных приложения Радио

Данный способ актуален только для смартфонов Xiaomi, у которых есть встроенное в прошивку Радио – именно из-за накопившегося программного мусора в данном приложений смартфон может не определить момент, когда вы больше не используете наушники.

Для очистки вам необходимо вставить наушники в разъем и открыть приложение Радио. На первом же экране нажимаем на три точки в верхнем правом углу и выбираем пункт «Включить динамик». Выходим из приложения и переходим в общие Настройки устройства. Ищем пункт «Все приложения», а внутри него, в списке приложений, находим «Радио», заходим и проматываем до конца страницы. Находим пункт «Очистить все» и соглашаемся на очистку. После этого вытаскиваем наушники из телефона – ошибка пропадает.

Как мы видим, некоторые способы решения данной проблемы не всегда очевидны, и за их появление на просторах Сети нужно благодарить крепкое сообщество фанатов Xiaomi, которые всегда готовы помочь даже в таких специфичных ситуациях.