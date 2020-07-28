Как в iOS 14 и Android 11 в MIUI 12 предложат функцию Back Tap

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С появлением iOS 14 пользователям предложили альтернативный способ управления смартфоном. Разработчики решили задействовать для этого тыльную крышку, когда двойное прикосновение к задней спинке позволяет выполнить какую-то команду. Так, при желании для двойного или тройного тапа можно задать активацию Siri, открытие меню многозадачности, регулирование громкости звука, блокировку или пробуждение экрана, создание скриншота и т.д. Правда, на данном этапе функция отключена.

Функция обратного касания в MIUI

Аналогичная фича была найдена и в бета-версии Android 11 и, пока, она ориентирована исключительно на смартфоны Pixel. Похоже, что Apple и Google не одиноки в своих изысканиях. Компания Xiaomi работает над тем, чтобы предложить функцию Back Tap в MIUI 12.

Информацией об этом поделился один из участников сообщества XDA Developers, который проник в недра прошивки для Redmi Note 7. По своей сути, фича аналогична той, которую реализовали в iOS 14. Двойной или тройной тап по задней крышке хотят превратить в универсальный инструмент взаимодействия со смартфоном. Правда, на данном этапе список возможностей достаточно небольшой и позволяет, в частности, активировать камеру, открывать центр уведомлений и создавать скриншот.

Сложно сказать, когда именно и как заработает функция обратного касания. На данном этапе компания только тестирует ее.

Источник: xda developers