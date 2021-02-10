Как в Украине 5G-сеть появилась

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Как хайп, наивность и невежество привели к появлению сенсации

На днях местная ТРК «Мукачево (М-Студіо)» выпустила сюжет с громким заголовком, что на Закарпатье появилась 5G‑сеть и первая точка доступа начала функционировать. А удостоился такой чести небольшой поселок Вышково, где есть свой народный умелец или украинский Илон Маск.

Ему удалось сделать то, что оказалось не под силу крупнейшим сотовым операторам в Украине. И даже не пришлось тратить многомиллионные средства, получать лицензию и выделенные частоты, на то, чтобы ее запустить. Более того, местный «Кулибин» планирует и дальше радовать односельчан своими технопрорывами. В частности, он хочет, чтобы возле скамеек в общественном месте появились USB зарядки.

Жители довольны и уверяют, что качество покрытия и скорость отличные. И тут бы возрадоваться тому, что не оскудела земля на таланты и пристыдить крупнейших сотовых операторов Украины, которые только в 2022 году планируют запустить тестовые сети 5G. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

Местный «Кулибин» лишь создал точку доступа Wi-Fi с громким именем «Твоє Вишково-5G». Все что оставалось жителям, это подключиться к этой сети. Но магия 5G сделала свое дело и был создан хайп, что в Украине заработала 5G-сеть. В «находчивости» украинскому Илону Маску не откажешь. А вот журналистам и местным жителям не плохо было бы глубже вникнуть в тему 5G и не идти на поводу у дутых сенсаций из-за технической безграмотности.

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Источник: zak-insider