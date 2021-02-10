Как вам новый логотип и талисман Poco?

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Poco провела ребрендинг логотипа

Иногда, чтобы изменить представление о бренде, обратить на себя внимание, взбодрить лояльную аудиторию и привлечь новую компании идут по пути освежения старого логотипа, переделывания фирменного стиля и меняют его визуальное оформление. К этому же приему прибегла и компания Poco. Она анонсировала свой новый логотип и талисман.

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Компания заявляет, что новый талисман призван «пересмотреть определение безумия», у него четыре ключевых элемента, где ореол символизирует доброту, антенны указывают на бунтарскую природу, глаза говорят об уникальности, а вот треугольный рот — это острый ум Poco.

В своем официальном письме ресурсу Android Authority компания сообщила, что логотип бренда вызывает «смущающие эмоции в умах потребителей и представляет собой представление о каждом человеке, который ищет более широкие альтернативы мейнстриму».

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Напомним, что осенью прошлого года Poco объявил о своей независимости от Xiaomi. Новый логотип и талисман бренда призван подтвердить серьезность намерений производителя начать все с чистого листа. Нам остается только наблюдать за тем, как дальше будет развиваться Poco уже в качестве самостоятельной единицы на рынке смартфонов.

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Источник: androidauthority