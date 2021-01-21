Ищете альтернативу Poco X3 NFC? Нашли такую

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Poco X3 NFC вышел реально лучшим смартфоном за свою цену. Создавали его по рецепту «не шашечки, а ехать»: это большой двуручный смартфон, зато он надежный, работает шустро, разряжается медленно и фотографирует нормально. Найти более сбалансированную и сильную модель в своем сегменте не получится. Так было до недавнего времени. Если вы надумали бежать сейчас за этой моделью, то предлагаем вначале внимательно присмотреться к Realme 7 5G.

Стоит он примерно столько же, но материалы корпуса лучше, работает чуть шустрее и выдавать 120 Гц на экране для него не проблема. Почти наверняка кто-то уже спешит обвинить, что обзорщик «переобувается на лету». Только недавно он расхваливал Poco X3 NFC и вот уже готов отказаться от своих предпочтений.

Никто не спорит, что продукт Poco и сейчас хорош за свой прайс, но это вовсе не означает, что кто-то не посягнет на его место на рынке. В случае с Realme 7 5G вы фактически получаете аналог Poco X3 NFC по равно цене, только в Realme при этом процессор шустрее и не в ущерб экрану, камере и автономности.

И он на удивление достойно вписывается в роль «заменителя» Poco X3 NFC. Пока по ценам «дочке» Oppo не дозволено наглеть и силен соблазн «догнать и перегнать» Xiaomi. Вот и старается Realme делать в смартфонах точечное «удешевление» и стремится к балансу.

Вся эта история конкуренции Poco X3 NFC и Realme 7 5G говорит о том, что выбирать есть из чего и всегда можно найти «самый-самый», но технически крепкий и достойный покупки смартфон. Как всегда, приглашаем посмотреть ролик, где рассказали все доходчиво и подробно.