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Производители смартфонов постоянно увеличивают частоту обновления экрана, чтобы добиться плавного и качественного изображения. Сейчас для большинства флагманов и даже устройств среднего уровня оптимальным показателем является частота обновления 120 Гц, а бюджетники выдают только 60 Гц. Но многие забыли об «идеальной середине» – 90 Гц. Как выставить такую частоту на телефонах Xiaomi – сейчас расскажем.

Зачем включать 90 Гц: преимущества и недостатки такой частоты обновления

Частота обновления 120Hz выдает максимальную плавность. Особенно это заметно во время игр и просмотра интернет-страниц. Конечно, есть еще и 144Hz, но тогда пользователи сталкиваются с сильным разрядом аккумулятора. К сожалению, 120 Гц тоже существенно влияет на время автономной работы. Энергоэффективность снижается примерно на 40%. Это значит, что при включении частоты обновления 120 Гц телефон будет разряжаться на 10-20% быстрее, чем при выборе 90 или 60 Гц.

Если для вас очень важно время автономной работы (например, телефон оснащен маленьким аккумулятором), тогда стоит выставлять 60Hz. Но будьте готовы к отсутствию плавности и нечеткому изображению. Если же хотите добиться и хорошей автономности, и плавности – обратите внимание на 90 Гц. Это наиболее оптимальная частота обновления для большинства сценариев.

Преимуществом частоты обновления 90Hz является плавная прокрутка и быстрое время отклика по сравнению с 60Hz. Но отсюда вытекает и минус повышенной частоты: 60 не так разряжает аккумулятор, как 90 Гц. Если же сравнивать со 120 Гц, то 90Hz выигрывает в плане автономности, но проигрывает по плавности и качеству картинки. Поэтому смотрите сами, какие параметры именно для вас в приоритете. Мы же рекомендуем выставлять 90Hz. Этого будет вполне достаточно для повседневного использования, и небольшую задержку вы заметите только в требовательных играх.

Почему в настройках Xiaomi нет 90Hz

И здесь пользователь сталкивается с большой проблемой: в настройках многих телефонов Сяоми просто отсутствует режим 90 Гц. Это прежде всего касается смартфонов, которые поддерживают 120Hz. Можно выбрать или максимальную, или минимальную частоту (60 Гц), а среднего значения нет. О такой проблеме заявляют владельцы Mi 11i, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco F3, Redmi K40 и некоторых других устройств. Если же для телефона максимальная частота обновления – это 90 Гц, то тогда данный параметр можно выставить без проблем.

Почему компания Сяоми убрала возможность включить 90Hz в вышеописанных моделях – неизвестно. Другие производители, такие как Samsung, Realme, Oppo и т.д., оставили эту возможность в системных настройках. К счастью, включить 90 Гц возможно даже на смартфонах, где эта функция ограничена. Как именно – читайте в следующем пункте.

Включение 90 Гц на телефонах Xiaomi – поэтапная инструкция

Рассмотрим, как выставить 90Hz на любом телефоне Xiaomi, Redmi и Poco. Процедура быстрая и проводится без разблокированного загрузчика, кастомного рекавери и root-прав.

Ситуация 1: в настройках есть 90Hz

Это наиболее простая ситуация. Для включения 90 Гц понадобится только меню системных настроек. Например, на моем Redmi Note 10 5G максимальная частота обновления экрана составляет 90Hz, и я могу с легкостью активировать этот параметр, не прибегая к помощи стороннего софта.

1. Заходим в системные настройки и открываем раздел «Экран».

2. Пролистываем страницу до пункта «Частота обновления».

3. Кликаем по зеленому блоку с высокой частотой обновления – 90 Гц.

4. Перезагружаем смартфон для корректного отображения.

Теперь плавность прокрутки значительно улучшится. По сравнению с 60 Гц разница очень заметна.

Ситуация 2: в настройках отсутствует 90Hz

Здесь процедура включения 90 Гц уже более сложная. Гайд подойдет для вышеописанных моделей, которые поддерживают частоту 120. Поскольку нужного пункта нет в настройках, нам понадобится стороннее приложение SetEdit (Settings Database Editor). Программа работает без root-прав. Обратите внимание, что неправильное использование данного приложения может привести к серьезным проблемам со смартфоном, поэтому строго придерживайтесь инструкции и не изменяйте другие параметры. Мы не несем ответственности за ваши действия и возможные последствия! Приложение выдаст желаемый результат только в том случае, если на смартфоне поддерживается 120 Гц.

1. Скачиваем и устанавливаем SetEdit с Google Play.

2. Запускаем приложение и проверяем, чтобы вверху было выставлено «System Table».

3. Пролистываем страницу в самый низ. Нам нужна строка «user_refresh_rate».

4. Появится дополнительное окно, в котором кликаем «Edit value».

5. Меняем значение на 90, и тапаем «SAVE CHANGES».

6. Перезагружаем телефон.

7. Для проверки выставленного режима заходим в пункт «Экран», и в графе «Частота обновления» должно стоять 90 Гц. Если хотите вернуть 120 или 60 Гц, просто выставьте данное значение в системных настройках, как описано в предыдущем пункте.

Теперь вы умеете включать 90 Гц на смартфоне Xiaomi, даже если данная возможность не предусмотрена в настройках. Надеемся, что статья оказалась полезной.