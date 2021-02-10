Как включить темную тему в смартфонах Xiaomi

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Темная тема на смартфонах Xiaomi - как включить и настроить темный режим?

Все мы любим прошивку MIUI от Xiaomi за возможности глубокой кастомизации, а также за расширенную функциональность по сравнению с «чистым» Android. Именно MIUI стала одной из первых надстроек, в которой была добавлена так называемая «Темная тема» на системном уровне. Но многие до сих пор не знают, что это, зачем она нужна и главное – как включить темную тему на смартфонах Xiaomi.

Для начала разберемся в основных понятиях. Темная тема (или «темный режим», «dark mode») переводит все оформление в системных приложениях и меню настроек в темные или черные тона. Изначально данная опция была добавлена в прошивки смартфонов Xiaomi, дисплеи которых были выполнены по технологии OLED.

Появилась она благодаря быстрой реакции Xiaomi на исследования, показывающие, что темные тона оформления системы, а также темные обои могут сохранить вплоть до 30 процентов заряда аккумулятора при каждодневном использовании смартфона. Связано это именно с технологией OLED и AMOLED – темные элементы изображения не «выедают» заряд аккумулятора, так как пиксели, отвечающие за темную картинку, попросту не задействованы, в отличии от более бюджетных IPS-панелей, где даже для формирования «абсолютно» черного цвета используются сразу все пиксели в экране.

Теория о сохранении заряда была уже не раз доказана многими практическими опытами (свое исследование представила также и команда Andro-News), и теперь темную тему можно обнаружить в прошивках почти всех производителей, причем даже на смартфонах с IPS-панелью. Кроме сохранения заряда аккумулятора, «dark mode» дает больше комфорта при использовании смартфоном ночью, а также придает смартфону стильный и непривычный вид, который уже успел полюбиться многим пользователям продукции Xiaomi.

Несмотря на то, что темный режим добавлен в прошивку MIUI уже с «десятой» версии (MIUI 10), многие до сих пор даже не догадываются о его существовании. Именно поэтому мы решили рассказать о том, где он «скрывается», как его можно включить и как «окрасить» в черный цвет некоторые популярные приложения.

Настройка темного режима

Начнем с самого начала. Включить и настроить работу Темной темы можно в основных настройках вашего устройства. Для этого находим на рабочем столе иконку «Настройки», нажимаем на нее и переходим в основное меню. В нем ищем пункт «Экран», переходим в него и находим подпункт «Темный режим» - он должен быть одним из первых в списке настроек. Внутри нас ждет кнопка включения той самой темной темы – нажмите на него, и оформление вашего смартфона перейдет из привычных светлых тонов в темные.

Кроме очевидной кнопки включения Темной темы в настройках можно обнаружить дополнительные опции, которые доступны на многих смартфонах Xiaomi на MIUI 12. Во-первых, подмечаем функцию «Адаптировать обои». При ее активации обои рабочего стола будут немного «меркнуть», чтобы еще меньше напрягать ваше зрение при просмотре экрана в ночное время суток.

Далее мы видим раздел «По расписанию». Как вы можете понять, благодаря этой опции мы можем настроить подходящий для вас режим использования Темной темы – смартфон сам будет переключаться в темный режим, например, вечером и возвращаться в привычный светлый окрас с утра.

Наконец, раздел «Темный режим» в MIUI 12 позволяет настроить работу Темной темы для всех доступных сторонних приложений – вам нужно просто зайти в раздел «Отдельные приложения» и включить работу темной темы в необходимой вам программе.

Темная тема в различных приложениях

Кстати, включить темную тему в некоторых популярных приложениях также можно внутри настроек данных приложений. Например, популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp уже давно поддерживают темную тему и на более старых девайсах, в которых включить общесистемный темный режим не представляется возможным. В обоих мессенджерах выбрать тему можно в настройках часов, причем Telegram дает выбор из нескольких вариантов «окраски» интерфейса.

Настройка темной темы в Telegram

﻿Настройка темной темы в WhatsApp



Также у всех пользователей браузера Chrome есть возможность выбрать темную тему в настройках приложениях – нужно всего лишь зайти в меню браузера, найти пункт «Тема» и включить желанное темное оформление.

Настройка темной темы в Chrome

Предлагает возможность сменить оформление и клиент социальной сети «Вконтакте». В настройках приложения («шестеренка» в правом нижнем углу экрана) находим пункт «Внешний вид» и выбираем из нескольких вариантов оформления.

Настройка темной темы в Вконтакте

Напоследок взглянем на настройки главного видеохостинга планеты – YouTube. Для того, чтобы перевести YouTube в темную тему, вам необходимо будет нажать на иконку вашей учетной записи в верхнем правом углу экрана – появится окно настройки приложения. В пункте «Настройки» выбираем подпункт «Общие», а внутри него «Оформление».

Темная тема – очень удобная функция, значительно повышающая уровень комфорта при использовании смартфоном. Если вы еще не ознакомились с ней, обязательно попробуйте. Поверьте – от ее использования хуже точно не будет.