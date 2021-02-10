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Как включить темную тему в смартфонах Xiaomi

30.03.2021 1222 0

Темная тема на смартфонах Xiaomi - как включить и настроить темный режим? 

 

Все мы любим прошивку MIUI от Xiaomi за возможности глубокой кастомизации, а также за расширенную функциональность по сравнению с «чистым» Android. Именно MIUI стала одной из первых надстроек, в которой была добавлена так называемая «Темная тема» на системном уровне. Но многие до сих пор не знают, что это, зачем она нужна и главное – как включить темную тему на смартфонах Xiaomi. 

 

Для начала разберемся в основных понятиях. Темная тема (или «темный режим», «dark mode») переводит все оформление в системных приложениях и меню настроек в темные или черные тона. Изначально данная опция была добавлена в прошивки смартфонов Xiaomi, дисплеи которых были выполнены по технологии OLED.

 

Появилась она благодаря быстрой реакции Xiaomi на исследования, показывающие, что темные тона оформления системы, а также темные обои могут сохранить вплоть до 30 процентов заряда аккумулятора при каждодневном использовании смартфона. Связано это именно с технологией OLED и AMOLED – темные элементы изображения не «выедают» заряд аккумулятора, так как пиксели, отвечающие за темную картинку, попросту не задействованы, в отличии от более бюджетных IPS-панелей, где даже для формирования «абсолютно» черного цвета используются сразу все пиксели в экране. 

 

темная тема Xiaomi

 

Теория о сохранении заряда была уже не раз доказана многими практическими опытами (свое исследование представила также и команда Andro-News), и теперь темную тему можно обнаружить в прошивках почти всех производителей, причем даже на смартфонах с IPS-панелью. Кроме сохранения заряда аккумулятора, «dark mode»  дает больше комфорта при использовании смартфоном ночью, а также придает смартфону стильный и непривычный вид, который уже успел полюбиться многим пользователям продукции Xiaomi. 

 

Несмотря на то, что темный режим добавлен в прошивку MIUI уже с «десятой» версии (MIUI 10), многие до сих пор даже не догадываются о его существовании. Именно поэтому мы решили рассказать о том, где он «скрывается», как его можно включить и как «окрасить» в черный цвет некоторые популярные приложения. 

 

Настройка темного режима

 

Начнем с самого начала. Включить и настроить работу Темной темы можно в основных настройках вашего устройства. Для этого находим на рабочем столе иконку «Настройки», нажимаем на нее и переходим в основное меню. В нем ищем пункт «Экран», переходим в него и находим подпункт «Темный режим» - он должен быть одним из первых в списке настроек. Внутри нас ждет кнопка включения той самой темной темы – нажмите на него, и оформление вашего смартфона перейдет из привычных светлых тонов в темные. 

 

Xiaomi MIUIXiaomi MIUI темная тема

 

Кроме очевидной кнопки включения Темной темы в настройках можно обнаружить дополнительные опции, которые доступны на многих смартфонах Xiaomi на MIUI 12. Во-первых, подмечаем функцию «Адаптировать обои». При ее активации обои рабочего стола будут немного «меркнуть», чтобы еще меньше напрягать ваше зрение при просмотре экрана в ночное время суток. 

 

Адаптировать обои XiaomiОпции темной темы Xiaomi

 

Далее мы видим раздел «По расписанию». Как вы можете понять, благодаря этой опции мы можем настроить подходящий для вас режим использования Темной темы – смартфон сам будет переключаться в темный режим, например, вечером и возвращаться в привычный светлый окрас с утра. 

 

темная тема Xiaomi расписание

 

Наконец, раздел «Темный режим» в MIUI 12 позволяет настроить работу Темной темы для всех доступных сторонних приложений – вам нужно просто зайти в раздел «Отдельные приложения» и включить работу темной темы в необходимой вам программе. 

 

Темный режим для сторонних приложений

 

Темная тема в различных приложениях

 

Кстати, включить темную тему в некоторых популярных приложениях также можно внутри настроек данных приложений. Например, популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp уже давно поддерживают темную тему и на более старых девайсах, в которых включить общесистемный темный режим не представляется возможным. В обоих мессенджерах выбрать тему можно в настройках часов, причем Telegram дает выбор из нескольких вариантов «окраски» интерфейса. 

 

Темная тема в TelegramTelegram темная тематемный режим Telegram

 

Настройка темной темы в Telegram

 

Темная тема WhatsAppWhatsApp темная тема

 

﻿Настройка темной темы в WhatsApp

 

Также у всех пользователей браузера Chrome есть возможность выбрать темную тему в настройках приложениях – нужно всего лишь зайти в меню браузера, найти пункт «Тема» и включить желанное темное оформление.  

 

Chrome темная тема 1Chrome темная тема 2

 

Chrome темная тема 3Chrome темная тема 4

 

Настройка темной темы в Chrome

 

Предлагает возможность сменить оформление и клиент социальной сети «Вконтакте». В настройках приложения («шестеренка» в правом нижнем углу экрана) находим пункт «Внешний вид» и выбираем из нескольких вариантов оформления.

 

Темная тема ВКВконтакте темная тема 

 

Настройка темной темы в Вконтакте

 

Напоследок взглянем на настройки главного видеохостинга планеты – YouTube. Для того, чтобы перевести YouTube в темную тему, вам необходимо будет нажать на иконку вашей учетной записи в верхнем правом углу экрана – появится окно настройки приложения. В пункте «Настройки» выбираем подпункт «Общие», а внутри него «Оформление». 

 

Темная тема YouTube 1Темная тема YouTube 2

 

Темная тема YouTube 3Темная тема YouTube 4YouTube темная тема

 

Темная тема – очень удобная функция, значительно повышающая уровень комфорта при использовании смартфоном. Если вы еще не ознакомились с ней, обязательно попробуйте. Поверьте – от ее использования хуже точно не будет.

Xiaomi темная тема темный режим MIUI 12
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 30.03.2021

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Как включить темную тему в смартфонах Xiaomi