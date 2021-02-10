963

В последние годы планшеты снова завоевали популярность. Это устройство отлично подходит для обучения, проведения видеоконференций, игр, рисования, чтения электронных книг. В некоторых случаях планшетные ПК становятся удобной альтернативой вместо ноутбуков.

В украинском интернет-магазине ЖЖУК представлен огромный ассортимент моделей, но какой там планшет купить , чтобы у него были отличные характеристики и доступная цена? Мы подготовили список рекомендаций, которые помогут выбрать соответствующее устройство, а также подобрали три лучших планшета из разных ценовых категорий.

Важные параметры при покупке планшета

Перед покупкой обязательно определитесь, для чего именно приобретаете планшет. От этого напрямую зависят характеристики и стоимость устройства. Геймерам прежде всего следует обратить внимание на мощность и объем памяти. Планшет необходим для рисования и создания конспектов? Тогда важными параметрами являются дисплей и поддержка стилуса. Ищите устройство для ребенка, чтобы он учился и играл в легкие игры – в таком случае присмотритесь к недорогим моделям начального уровня.

Ознакомиться с техническими характеристиками можно в интернет-магазине ЖЖУК, перейдя по ссылке https://zhuk.ua/ru/planshety/﻿. Итак, какие параметры наиболее важны в планшете:

Экран . Есть три основных матрицы – TN, IPS и AMOLED. Первый вариант самый бюджетный и выдает изображение среднего качества. IPS можно встретить в среднебюджетных моделях. AMOLED-матрица обеспечивает насыщенную цветопередачу, высокую яркость и отличные углы обзора.

Производительность и объем памяти . Не стоит рассматривать до покупки модели с устаревшим железом и небольшим количеством оперативной памяти. Оптимальным вариантом является 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Операционная система . Актуальность программного обеспечения очень важна. Внимание заслуживают планшеты с . Актуальность программного обеспечения очень важна. Внимание заслуживают планшеты с Android 11 и 12, если говорим об Android-устройстве. Планшеты, работающие на Windows, должны иметь версию ОС 10 (Home, Pro) или 11.

Поддержка Wi - Fi или LTE . Планшеты, имеющие только Вай-фай, стоят значительно дешевле, чем LTE-версии. Переплачивать за поддержку 4G нецелесообразно, поскольку в местах, где нет Wi-Fi, вы сможете раздать мобильный интернет с телефона на планшет.

Есть дополнительные параметры, такие как основная и фронтальная камера, материалы корпуса, защита корпуса от пыли и влаги, стереозвук. Они уже второстепенны и не влияют на функционал устройства.

ТОП-3 лучших планшета на 2022–2023 годы

В бюджетном ценовом сегменте отличным вариантом является realme Pad mini 8.7" 3/32GB Wi-Fi . Планшет имеет 6,7-дюймовый IPS-экран разрешением 1340х800 пикселей, процессор UNISOC Tiger T616, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью установки карты памяти на 1 Т. Корпус металлический, есть стереодинамики.Эмкость аккумулятора составляет 6400 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

Если требуется среднеуровневая модель, присмотритесь к Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4" Wi-Fi 4/64GB . Планшет может похвастаться 10,4-дюймовым TFT-экраном с разрешением 2000х1200 пикселей, процессором Qualcomm S4 стилусом и батареей на 7040 мАч.

Из премиум-сегмента внимания заслуживает Lenovo Tab P12 Pro 8/256 WiFi . Это 12,6-дюймовый планшет с матрицей AMOLED и разрешением 2560 на 1600 пикселей. На борту установлен процессор Qualcomm Snapdragon 870 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Есть модуль NFC и четыре качественные динамика JBL. Корпус металлический. Батарея имеет емкость 10 200 мАч.

Надеемся, что наша статья помогла вам в выборе планшетного ПК. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы точно не прогадаете и купите нужную модель. Желаем удачи!