Какая жуть: чехол для Xiaomi Mi 10 Pro +

2013

Если все сложится, как и предсказывается, то 11 августа в портфолио продуктов Xiaomi появится уберфлагман Xiaomi Mi 10 Pro +. Он должен быть технологичным и воплотить в себя все то, чему научилась компания за десять лет своего существования. До сегодняшнего дня в сеть никто не слил изображения новинки и можно было предположить, что внешний вид тут будет идентичен тому, что предлагает Xiaomi Mi 10 Pro.

Но, то, что показал нам сегодня известный информатор Бен Гескин заставляет воскликнуть: что за ужас нас ждет? Помните, как интернет сообщество активно хейтило Samsung за огромный блок основной камеры в Galaxy S20 Ultra? Так может случиться, что Xiaomi удалось создать еще более внушительных и огромных размеров основную камеру.

Шок-камера смартфона

Известный информатор выложил на своей странице в Twitter фото чехла, который мог быть скроен специально для Xiaomi Mi 10 Pro+. На его тыльной панели зияет огромное прямоугольное отверстие под основную камеру прямоугольной формы. Блок камер будет занимать много места на тыльной панели и само решение смотрится громоздко и убого. Если стояла цель неприятно шокировать публику, то она была достигнута.

Обращаем внимание, что на чехле имеется логотип компании и возле выреза под камеру начертана надпись, указывающая на одну особенность устройства — поддержка безумного 100-кратного зума.

Но стоит сказать, что сам Бен Гескин не гарантирует достоверность фото, поэтому вполне вероятно, что это фейк. Именно на это мы и уповаем.

Источник: twitter