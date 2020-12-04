Какие смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco уже получили MIUI 12

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Оболочка MIUI 12 добралась до 31 смартфона Redmi, Poco и Xiaomi

Оболочка MIUI 12 содержит множество новых функций, среди которых обновленный дизайн интерфейса, общесистемный темный режим, новые анимации и многое другое. Представили надстройку в апреле нынешнего года и с тех пор компания занята тем, что распространяет обновление для своих устройств. Проходит это неспешно, хотя устройства первой волны получили апдейт еще в июле, а с августа компания разворачивает обновление для аппаратов, которые вошли во вторую волну.

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Похоже, что сама компания считает, что сделала немало по части обновления смартфонов до MIUI 12 и решила похвастаться своими достижениями. Так, на своей странице в Twitter она опубликовала список тех моделей, которые уже получили последнюю версию фирменной оболочки. Всего таких устройств оказалось 31. В число счастливчиков попали все актуальные флагманы компании, несколько моделей Poco, устройства серий Redmi Note 8 и Redmi Note 9.

Несмотря на то, что MIUI 12 еще не добралась до всех устройств компании, разработчики уже активно трудятся над MIUI 13. Первые сообщения о том, что компания работает над новой версией прошивки, появились сразу после анонса MIUI 12. Не нужно обладать сверхъестественными способностями, чтобы предположить, что анонс MIUI 13 состоится во втором квартале следующего года.

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Источник: twitter