Крупная утечка о Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro: изображения, характеристики и цена

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Такими могут быть Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. Что думаете?

Очевидно, что компания торопится с выходом Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. Она смело идет вперед и хочет урвать ту долю, которая ранее принадлежала Huawei. Уже и план амбициозный есть — поставить от 240 до 300 млн единиц в следующем году. Если все случится как предсказывается, то как подарок под елочку компания устроит премьеру серии Xiaomi Mi 11.

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И вот сегодня случился информационный инсайд с характеристиками и изображениями Xiaomi Mi 11. Исходит он не от известного поставщика утечек, его огласке придал источник, который не обладает приличным послужным списком, чтобы безоговорочно доверять ему.

Источник ориентирует нас на то, что Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro получат Super AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+. Базовый флагман удостоится аккумулятора емкостью 4780 мАч и проводной зарядки на 30 Вт. В случае с «прошкой» он обещает батарейку на 4500 мАч, но при этом здесь предложат быструю 120-ваттную зарядку и беспроводную на 80 Вт.

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По камерам расклад такой: Xiaomi Mi 11 — 108 Мп + 13 Мп (сверхширокоугольная) + 5 Мп (макродатчик), Xiaomi Mi 11 Pro — 200 Мп + 48 Мп (OmniVision OV48C) + 20 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив, 2-кратный оптический зум). Оба смартфона получат платформу Snapdragon 888 5G, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1, парочку стереодинамиков, ИК-порт и NFC.

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Что касается цены, то Xiaomi Mi 11 с 8/128 Гб памяти может стоить $610-686, а Xiaomi Mi 10 Pro c аналогичным объемом памяти — $808-838.

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Источник: gizmochina