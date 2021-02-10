Объявлены ценники на серию Samsung Galaxy S22

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Дороже предшественников, но при этом больше памяти

Samsung Galaxy S22 — одна из самых ожидаемых флагманских линеек следующего года. Повышенный интерес к этим устройствам объясняется, прежде всего, тем, что одна из версий устройств получит чип Exynos 2200, который должен предложить графику от AMD. Томиться в ожидании предстоит чуть больше двух месяцев, если ориентироваться на инсайдерскую информацию о времени дебюта линейки.

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Но уже сегодня инсайдеры готовы назвать те ценники, которые могут запросить за новинки. Сетевой информатор с ником @TheGalox_ сообщил о том, что ценник на Galaxy S22 будет стартовать с отметки $849, а вот за Galaxy S22+ будут просить от $1049. В случае с Galaxy S22 Ultra нужно быть готовым отдать за смартфон от $1299. Т.е. в среднем ценник вырастет на $50-100. При этом источник акцентировал внимание, что уже в базовой версии Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra будут предлагать 256 Гб постоянной памяти.

Премьеру Samsung Galaxy S22 ждем в конце января или в феврале следующего года. Все три новинки получат AMOLED-дисплеи с повышенной частотой обновления, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки до 45 Вт. Компания должна выпустить новинки в двух вариантах аппаратной платформы: Snapdragon 898 и Exynos 2200.

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Источник: twitter