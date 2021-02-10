Каким будет дизайн Xiaomi 12 неизвестно. Зато понятно, каким точно не будет

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Компания подвергла критики рендеры Xiaomi 12

На прошлой неделе издание Letsgodigital опубликовало патент Xiaomi, который демонстрирует смартфон компании в новом дизайне. Присутствие перископического датчика на тыльной стороне позволило строить предположение, что так может выглядеть будущий флагман компании. Ряд профильных изданий пошли дальше и на основе визуализаций Letsgodigital стали высказывать прогноз, что так может выглядеть будущий Xiaomi 12 или Xiaomi 12 Ultra.

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Вся эта активность в сети не осталась незамеченной. Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас решил прокомментировать рендеры новинки. Он заявил, что на такой смартфон «страшно смотреть» настолько он уродлив. При условии, что патент создан силами Xiaomi. Такая негативная реакция на рендеры может говорить о том, что будущие Xiaomi 12 или Xiaomi 12 Ultra не будут выглядеть так.

На сегодняшний момент мы продолжаем оставаться в неведении, как будет выглядеть флагманская серия Xiaomi 12. В принципе, чего-то нового от оформления лицевой панели ждать не стоит, основное внимание дизайнеров будет сконцентрировано на дизайне основной камеры. Нет сомнений, что новинка удостоится OLED-дисплея с повышенной герцовкой, чипа Snapdragon 898, быстрой зарядки мощностью не менее 67 Вт, а также должны предложить возможность заряжать аппарат по беспроводу.

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Источник: mydrivers