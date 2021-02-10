Показали Redmi Note 11 в стильной расцветке «туманный лес»

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Как для доступного устройства Redmi Note 11 выглядит презентабельно

Вчера Xiaomi оповестила, что новенький Redmi Note 11 прибудет 28 октября. Помимо даты анонса на рекламном постере засветился и внешний вид новинки. Похоже, что компания считает, что экстерьер Redmi Note 11 повод для гордости. Особенно плоские грани а-ля iPhone 13. Не зря же глава компании вновь опубликовал изображение смартфона в стильной зеленой расцветке «туманный лес».

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Как и в случае с Xiaomi Civi акцент делается на том, что новинка будет тонкой. Не настолько миниатюрной как Civi, но и заявленный показатель вполне приличный — 8,34 мм. Интересно и то, что вчера в Китае уже начали прием предзаказов на Redmi Note 11, а, чтобы стимулировать пользователей застолбить себе новинку в числе первых, компания пообещала, что каждую минуту один из смартфонов будет бесплатным. Естественно, что тысячами раздавать гаджет никто не собирался. Всего бесплатно будет роздано 720 единиц устройств.

Напомним, что Redmi Note 11 должен предложить какие-то шесть функциональных улучшений, IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, селфи-модуль на 13 Мп, трехкомпонентную тыльную камеру с главным сенсором на 50 Мп и быструю зарядку мощностью 33 Вт.

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Источник: weibo